Certaines parties de l’Inde, notamment Delhi, le Maharashtra, le Tamil Nadu et le Kerala, ont reçu de fortes pluies aujourd’hui en raison du début des pluies de mousson du sud-ouest. L’industriel Harsh Goenka, qui partage souvent des vidéos motivantes, drôles et bizarres, s’est tourné vers Twitter pour représenter l’humeur de la mousson des gens. Il a partagé une jolie illustration animée, qui a été créée par les sœurs Bohra. La vidéo représente en effet l’humeur de la mousson des gens. Les sœurs Bohra sont populaires pour raconter des histoires avec leurs vidéos animées et leurs GIF.

Dans la vidéo, un vieux couple est présenté, assis à l’extérieur d’un stand de thé et savourant une tasse de thé chaud pendant qu’il pleut dehors. Un jeune garçon et une jeune fille sont également vus en train de profiter du pakoda, qui est tout à fait synonyme de temps pluvieux. La chanson populaire ‘Dekho Mausam Kya Bahar Hai’ chantée par Lata Mangeshkar et Mukesh est entendue en arrière-plan de l’animation. En partageant la vidéo, Goenka a écrit : « Humeur de mousson, amusez-vous. »

La vidéo a recueilli plus de 5 000 vues et d’énormes commentaires. Twitterati ne pouvait pas manquer cette occasion d’afficher sa collection de vidéos amusantes.

L’un des utilisateurs a partagé une vidéo absurde de danse de la pluie, dans laquelle un homme est vu danser avec un parapluie sur la route alors qu’il pleut.

« Oui, on s’amuse avec Pakora. Qu’en est-il de vous monsieur ! », a écrit une seconde. Alors qu’une troisième a déjà commencé à manquer ses promenades du soir qui ont été gâchées à cause des averses de pluie.

Oui, on s’amuse avec Pakora. Et vous monsieur ! — SRIRAM CHEKURI (@teamauditors11) 18 juillet 2021

Eh bien, alors que sa belle promenade du soir sous la pluie devra être manquée ! Il pleut ! — Reshma Pai (@ReshmaPai15) 18 juillet 2021

Certains ont même félicité Goenka pour toujours mettre à jour quelque chose d’unique. Un utilisateur a écrit que son humeur s’était rafraîchie après avoir visionné le court clip.

Monsieur, vous publiez toujours quelque chose d’unique, c’est 😍— Rien de sérieux ! (@Mukul1611) 18 juillet 2021

Humeur fraîche ho gaya monsieur — Chhaya Jain (@chhayajolly) 18 juillet 2021

Delhi a été témoin de précipitations incessantes depuis les petites heures, aujourd’hui. Les averses de pluie ont apporté un peu de répit aux Delhiites de la chaleur torride. Cependant, la capitale nationale a également été confrontée à « chaque lutte de mousson », c’est-à-dire un grave engorgement. Même à Gurugram, plusieurs photos et vidéos ont fait surface, montrant les véhicules partiellement immergés dans l’eau.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici