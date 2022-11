Harsh Goenka partage l’interview de Steve Jobs sur la culture de travail d’Apple

Les mots de Steve Jobs, génie de la technologie, entrepreneur et visionnaire, sont l’évangile pour de nombreuses personnes dans le monde. Ses discours et interviews sont largement considérés comme des conseils inestimables remplis de perspicacité. Les perles de sagesse du fondateur d’Apple semblent également avoir marqué l’homme d’affaires indien Harsh Goenka. Il a récemment posté un extrait vidéo d’une des interviews de Steve Jobs, le saluant comme “un vrai ‘gourou’ de la gestion” sur Twitter. Il est entendu que Goenka soutient le message que Steve Jobs doit donner concernant la culture d’entreprise.

L’extrait publié par Goenka provient de l’enregistrement d’une interview d’une heure et demie que Steve Jobs a donnée en 2010 lors de la conférence D8.

On entend Steve Jobs parler de la culture générale au sein d’Apple. Il dit qu’Apple est une entreprise incroyablement collaborative. Pour approfondir son propos sur une approche non bureaucratique et sans formalités administratives, il dit qu’Apple n’a aucun comité ! « Nous sommes organisés comme une start-up », précise-t-il avant d’expliquer le fonctionnement interne de l’entreprise. « Une personne s’occupe d’iPhone OS [Operating Software]une personne est en charge du matériel Mac, une personne est en charge du matériel iPhone, une autre est en charge du marketing mondial, une autre est en charge des opérations… Nous sommes la plus grande start-up de la planète », déclare-t-il .

Attirant l’attention sur l’accent mis par l’entreprise sur le travail d’équipe, Jobs a déclaré qu ‘«il existe un travail d’équipe formidable au sommet de l’entreprise, qui se traduit par un travail d’équipe formidable dans toute l’entreprise».

“Le travail d’équipe dépend de la confiance des autres pour qu’ils remplissent leur rôle sans les surveiller tout le temps. C’est ce que nous faisons vraiment bien… Nous travaillons tous sur la même chose, touchons fréquemment des bases et rapprochons le tout », déclare Jobs.

Quand le journaliste Walt Mossberg demande si les gens sont prêts à lui dire [Jobs] qu’il se trompe, Steve Jobs répond rapidement par l’affirmative. Il parle de l’importance d’avoir des idées pour diriger une entreprise. Son principe est que les meilleures idées doivent gagner, peu importe qui les a.

Les gens ne pourraient pas être plus d’accord avec ce que Jobs a dit dans l’interview.

Incroyable..Travail d’équipe..confiance..coordination..et laissez d’autres personnes proposer des idées..différentes des vôtres…et lâchez parfois les vôtres…..juste superbeMerci pour le partage.— Fitness Fairy (@FitnessFairy2) 24 novembre 2022

La décentralisation des autorités et la confiance jouent un rôle central… Merci Monsieur pour le partage— Sbyasachi Banerji (@AmiSabyasachi) 24 novembre 2022

“Il y a un travail d’équipe formidable au sommet de l’entreprise”, dit tout.— Isabella Moser (@oneStonelearner) 24 novembre 2022

Vous aussi vous êtes fasciné ?

