Harsh Goenka partage des aperçus de l’incroyable Inde

L’industriel Harsh Goenka est connu pour partager une grande variété de vidéos et de publications intéressantes, motivantes et stimulantes qu’il rencontre sur les réseaux sociaux, ainsi que certaines de ses propres vidéos. Mais pour changer, Goenka a récemment partagé une courte vidéo qui résumait l’essence de l’Inde en seulement 30 secondes et montrait certaines de ses destinations touristiques populaires qui rendent le pays incroyable.

La vidéo, tweetée par Goenka avec la légende “Incredible”, contient un montage d’images absolument magnifiques de différentes parties du pays qui a été parfaitement synchronisé avec la chanson virale “Everything at Once” de Lenka. Chaque image montrée est parfaitement synchronisée avec les paroles, comme si la chanson avait été faite juste pour montrer la beauté de l’Inde. Du nord au sud et d’est en ouest, chaque région du comté a été représentée avec un lieu célèbre et qui se démarque. Lorsque les paroles de la chanson mentionnent “chaud comme le soleil”, une superbe image d’un chameau en kutch apparaît représentant le désert chaud, de même pour “vieux comme le temps”, un cliché de Haridwar est montré et pour et pour “furtif comme un tigre ‘ le tigre majestueux de Kaziranga est représenté.

Des endroits tels que Goa, Kerala, Andaman et Nicobar, Jaisalmer, Cachemire, Jaipur, Delhi, Rishikesh, Kedarnath, les États du Nord-Est et quelques autres sont présentés dans la vidéo. La vidéo se termine par un montage flash et une superposition de texte qui dit “Incredible India”

La vidéo qui a été partagée hier a reçu plus de 20 000 vues et plusieurs commentaires d’utilisateurs qui ont apprécié les visuels spectaculaires des lieux présentés dans la vidéo.

Un utilisateur a commenté : « Vraiment le pays des paysages captivants et majestueux ! Notre propre belle”

Un autre utilisateur a écrit: “En effet, des sites incroyablement spectaculaires en Inde !!!”

“Il est difficile de croire qu’un pays comme l’Inde, qui est doté d’une incroyable diversité sur de nombreux fronts, ne tire pas parti de tout son potentiel touristique”, a ajouté un utilisateur.

Harsh Goenka a publié une magnifique vue du matin depuis la fenêtre de sa chambre plus tôt ce mois-ci. La vidéo montrait des vues de la toile de fond époustouflante, qui comprenait des bâtiments recouverts de neige, des voitures, des pelouses, des montagnes et bien plus encore, et met également en évidence à quel point le ciel est beau et propre.

