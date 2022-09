Harsh Goenka fasciné par l’interprétation de Ganesh Vandana par un moine tibétain

Harsh Goenka, un industriel, est connu pour être très actif sur les réseaux sociaux. Il partage fréquemment des messages intelligents et fascinants qui attirent l’attention des gens en ligne. Maintenant, à l’occasion de Ganesh Chaturthi, le président du groupe RPG a retweeté une vieille vidéo de la belle interprétation d’un moine tibétain du Ganesh Vandana sur son compte Twitter. M. Goenka a publié un clip vidéo de 84 secondes du moine tibétain Ani Choying Dolma chantant le Ganesh Vandana avec la légende : “Le Ganesh Vandana le plus émouvant d’un moine tibétain Ani Choying Dolma !” et le hashtag “Ganesh Chaturthi”.

L’interprétation dévotionnelle de la prière par Ani Choying Dolma a également suscité les éloges de Goenka l’année dernière. M. Goenka a partagé la vidéo pour la première fois le 11 septembre 2021, et elle a été retweetée cette année. Le retweet a reçu plus de 74 000 vues et 3 600 likes depuis sa mise en ligne. Le message a été retweeté par plus de 700 personnes. Les internautes ont été d’accord avec M. Goenka et la voix du moine a reçu de nombreux compliments de la part des internautes dans la section des commentaires du post.

« Les prières n’appartiennent pas à une personne, une caste ou une croyance. C’est la piété du cœur, de l’âme, qui recherche le bien-être de chaque entité », a commenté un utilisateur de Twitter.

Un autre utilisateur a commenté: «Magnifiquement scandé, extrêmement clair, mérite d’être partagé. Tout le monde doit savoir à quel point les Tibétains chantent si joliment. Merci, super et divin partage.

De plus, M. Goenka a récemment partagé une vidéo d’une idole de Ganesh qui nécessitait l’utilisation de moteurs et d’ingénierie pour se déplacer de manière à représenter l’idole accordant des bénédictions aux fidèles.

Technique d’ingénierie simple qui rend l’idole si significative !

Ganesh Chaturthi, également connu sous le nom de Vinayaka Chaturthi, a commencé le 31 août, mercredi de cette année. Le festival de 10 jours se terminera le 9 septembre. Ganesh Visarjan est observé à Anant Chaturdashi, le dixième jour. Après une grande procession de rue ce jour-là, les disciples de Lord Ganesha plongent ses idoles dans des plans d’eau.

