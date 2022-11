Harsh Goenka fait l’éloge du voyage «inspirant» d’Elon Musk, l’appelle le «mérite» d’un travail acharné

Le milliardaire Elon Musk a parcouru un long chemin dans son parcours entrepreneurial. Il a cofondé des entreprises prospères comme PayPal, Tesla et SpaceX, entre autres. Musk a récemment fait la une des journaux pour son rachat du site de micro-blogging Twitter pour 44 milliards de dollars. Le voyage de Musk en a inspiré beaucoup, et récemment l’industriel Harsh Goenka, qui est connu pour publier du contenu intéressant sur les réseaux sociaux, a partagé une vidéo mettant en vedette le milliardaire de la technologie parlant de tout a commencé.

Dans la vidéo, Elon Musk a révélé que lorsque lui et son frère ont fondé leur première entreprise, ils ont loué un petit bureau et dormi sur un canapé. Il a poursuivi en disant qu’ils se sont douchés au YMCA (Young Men’s Christian Association) et ont travaillé 24 heures sur 24 pour créer leur entreprise. Musk a également conseillé aux gens de travailler toutes les heures de veille, en particulier ceux qui en sont aux premiers stades de la création d’une entreprise. La vidéo aurait été prise en 2014, lors du discours du PDG de Tesla et SpaceX lors de la cérémonie de premier cycle de l’USC Marshall School of Business.

Parallèlement à la vidéo, Harsh Goenka a écrit le message qui disait: “Mérite de travailler dur”.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Les utilisateurs des médias sociaux ont salué le parcours d’Elon Musk et l’ont félicité pour son travail acharné. L’un des utilisateurs a écrit: “Une inspiration exceptionnelle pour l’univers entier, monsieur”. Un autre utilisateur a écrit que le succès ne reconnaît que ceux qui ont choisi de travailler dur. Ainsi, les personnes à la recherche d’une nouvelle entreprise gardent cela à l’esprit et soient prêts à faire l’exercice tout en profitant du processus. Un troisième utilisateur a ajouté: “C’est une légende”.

Un autre utilisateur a qualifié son parcours d'”Inspirant”

Le succès ne reconnaît que ceux qui travaillent dur pour qu’il soit cette personne n’importe qui. Ceux qui sont en train de créer une entreprise ou qui attendent de démarrer doivent se préparer en conséquence. Profitez du processus de rétention et ne déviez jamais. – Anil Seth (@AnilSet11541728) 11 novembre 2022

Pas d’alternative au travail acharné 👍 – Anil Cherukara (@Anilcherukara) 11 novembre 2022

Il est une légende — KAPIL DEV TAMRAKAR 🚀 🇮🇳 (@kapildevtmkr) 11 novembre 2022

Elon Musk est sous les feux de la rampe depuis son rachat de Twitter. Peu de temps après avoir pris le contrôle de l’entreprise, Musk a annoncé une série de licenciements, y compris les hauts fonctionnaires. Ensuite, il a annoncé qu’il facturerait des frais d’abonnement pour la vérification de la coche bleue. Le déploiement de la fonctionnalité a commencé la semaine dernière avant de devoir être temporairement interrompu en raison de divers problèmes. Après que la coche bleue soit devenue disponible pour un abonnement, de nombreux faux comptes se faisant passer pour des personnalités populaires ont réussi à obtenir une coche bleue. Twitter a été contraint de suspendre la fonctionnalité pour résoudre ces problèmes.

