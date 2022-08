Harsh Goenka fait face à la chaleur pour avoir rappelé les gens au bureau

Le travail à domicile est devenu un incontournable depuis que la pandémie a frappé le monde. La plupart des entreprises ont adapté le modèle de travail à domicile pour assurer la sécurité de leurs employés. Cependant, à mesure que les restrictions se sont assouplies, les entreprises reviennent à la normale. Élaborant sur la même chose, Harsh Goenka a publié un article sur LinkedIn dans lequel il a mentionné que les gens devaient revenir au bureau.

« Nous devons favoriser l’esprit et la mission de l’organisation, la culture, la créativité, la camaraderie, le discours de la fontaine à eau. Seule la FMH n’est plus une bonne option viable à long terme », a-t-il écrit.

Il a en outre mentionné à quel point les gens doivent bien réfléchir et choisir leurs priorités. « Si vous voulez une liberté totale, pas de trajet, être là pour votre famille, votre chien, votre rendez-vous au gym, votre écran télé et ne pas du tout revenir travailler, vous devrez probablement vous contenter d’une trajectoire médiocre dans votre carrière, ” a-t-il encore écrit. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la publication est devenue virale. Goenka, cependant, a reçu beaucoup de contrecoups pour la même chose. Beaucoup de gens étaient d’avis que la génération précédente avait un problème à cause du “manque de contrôle”, tandis que d’autres pensaient qu’il s’agissait d’un “état d’esprit de microgestion médiocre”.

“Ce qui dérange l’ancienne génération, dans la gestion, à propos de la FMH, c’est à mon avis, le manque de contrôle. Ils ne savent pas qui fait quoi, sur le temps de l’entreprise, qui est essentiellement à leurs frais. Cela ne les dérange pas si vous venez au bureau et surfez sur tik tok. Tant que vous êtes au bureau, jusqu’au départ du patron. C’est une façon de penser très ancienne », a commenté un utilisateur de LinkedIn.

Une autre personne a écrit : « Tu m’avais avec toi et ta pensée jusqu’à ce que tu dises « ta famille, ton chien »… C’est dur. Pourquoi ne pouvons-nous pas être heureux, donner suffisamment de temps à la famille et au « chien » dont vous avez parlé, venir au bureau pendant quelques jours planifiés chaque mois et continuer à grandir avec l’entreprise. N’est-ce pas ce que signifie le travail hybride. Et si quelqu’un profite d’un bon environnement de travail, identifions-le et agissons en conséquence. La généralisation n’est jamais bonne.

Pendant ce temps, le PDG de Tesla, Elon Musk, a demandé à ses employés de la société de fabrication de véhicules électroniques de retourner immédiatement au bureau et de travailler dans un bureau de Tesla, ou de quitter leur emploi. Dans un e-mail devenu viral sur Twitter, Elon Musk a déclaré que le travail à domicile n’était plus acceptable chez Tesla. La décision de Musk intervient à un moment où les cas de Covid-19 ont plafonné aux États-Unis et où des bureaux ouvrent.

Le PDG de Tesla a donné ce que l’on pourrait appeler un ultimatum à ses employés et a souligné qu’un minimum de 40 heures de travail par semaine dans l’entreprise n’était pas négociable, selon l’e-mail divulgué.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici