L’industriel Harsh Goenka a partagé une vidéo d’un garçon de 5 ans de Bengaluru qui a acquis une grande popularité pour ses compétences exceptionnelles en football. Le prodige, Aaron Raphael, était devenu viral pour avoir réussi des coups de football impressionnants qui ont même attiré l’attention du footballeur allemand Toni Kroos.

Dans le clip, mis en ligne par Goenka sur Twitter, Aaron peut être vu afficher son talent partout, de l’intérieur de son salon au terrain de football. “Aaron, le futur Messi de l’Inde”, disait la légende.

Aaron, le futur Messi de l’Inde ⚽️ ….pic.twitter.com/XLWrYjIT7A – Harsh Goenka (@hvgoenka) 12 septembre 2022

Le clip s’ouvre sur l’un des tours d’Aaron où il frappe une balle dans une pièce tout en atteignant avec succès la cible. On le voit alors devant sa maison donner un coup de pied dans un ballon de football et le faire passer à travers un pneu qui roule.

Aaron est également aperçu portant un 7 no. maillot et en esquivant le ballon pour marquer un but sur un terrain de football. Alors qu’Aaron n’a peut-être que 5 ans, il semble suivre la routine d’un joueur de football professionnel. Dans le clip, on voit même le garçon courir sur un tapis roulant dans une salle de sport.

Alors que les astuces virales d’Aaron circulaient, elles ont atteint le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos. Le joueur allemand avait sélectionné Aaron pour s’entraîner dans son académie après être devenu le premier vainqueur du défi Toni Kroos Academy. “Le premier gagnant du défi à la Toni Kroos Academy est Aaron Raphael de l’Inde”, dit Kroos dans la vidéo.

Kroos a ajouté qu’il avait hâte d’accueillir Aaron à Madrid, en Espagne, pour une séance d’entraînement privée. “Et je suis sûr que nous allons nous amuser”, a déclaré Kroos.

Aaron a été annoncé vainqueur du défi en mars de cette année par Kroos sur Instagram.

Cependant, il n’y a pas que Kroos qui a été impressionné par Aaron. L’attaquant du Paris Saint Germain Neymar Jr a également regardé la vidéo d’Aaron et noté ses astuces de football dans une vidéo pour Sporf.

