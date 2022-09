Harsh Goenka demande des choses que les gens auraient aimé apprendre à l’école

La scolarisation est la phase la plus cruciale de notre vie. C’est la base de notre fondation. Élaborant sur la même chose, l’industriel Harsh Goenka a pris son compte Twitter officiel et a demandé aux gens “Quelle est cette chose que vous souhaiteriez qu’on vous enseigne à l’école (ce que vous n’étiez pas)?” Juste au moment où il a été tweeté, le message est devenu viral et a suscité des tonnes de réponses. Regarde:

Quelle est cette chose que vous souhaiteriez qu’on vous enseigne à l’école (ce que vous n’étiez pas) ? – Harsh Goenka (@hvgoenka) 20 septembre 2022

“Comment apprendre de l’échec n’est jamais enseigné dans les écoles, mais l’élève qui a échoué est puni et soumis à la honte !” a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Gérer son argent et prendre de meilleures décisions financières. C’est le facteur le plus important entre une carrière médiocre et un avenir prospère pour la plupart des gens. Voici quelques réponses :

Comment gérer la toxicité ! https://t.co/O90NWcabeZ — Utkarsh Singh (@utkarshpendown) 21 septembre 2022

Compétences de la vie

Connaissances financières de base https://t.co/jsT6sVq5i5 – SK (@pahadanldki_SK) 21 septembre 2022

Conseils de rencontre. https://t.co/5gJ2oJ4nWT — Divyanshu Choudhary (@Who_divy) 21 septembre 2022

Le pouvoir de l’investissement ….. du temps dans votre santé et votre passion ……. De l’argent pour la richesse et d’autres soutiens…. https://t.co/U27thHAwLy — Hémant (@hemantvsharma) 21 septembre 2022

Comment traiter efficacement avec diplomatie les membres de la famille manipulateurs et nuisibles sans les blesser, créer des désagréments et réussir à se protéger. https://t.co/etIzbiBhxf — Saija Manseta (@saijamanseta) 21 septembre 2022

yoga méditation et planification financière https://t.co/0dKaGC8nCi – AriJeet Bhattacharya (@AriJeet2424) 21 septembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, le magnat des affaires Harsh Goenka a partagé une vidéo sur son compte Twitter officiel sur «ce que font les gestionnaires de haute performance» pour maintenir «l’équilibre travail-vie personnelle». Dans la vidéo, on peut voir l’acteur Anthony Hopkins parler de la façon dont les personnes performantes travaillent. «Les gens de haut niveau volent comme des aigles, les aigles volent seuls. Zuckerberg n’a pas de potes, Elon Musk n’a pas de potes, Steve Jobs n’avait pas de potes et Bill Gates n’a pas de potes. Et je peux continuer encore et encore, ils ne traînent pas, ils ne se détendent pas, ils ne vont pas au Super Bowl, ils ne vont pas à la Coupe du monde, ils ne vont pas à Wimbledon. Tout ce qu’ils font, c’est travailler », explique l’acteur dans la vidéo.

“Avec tout l’accent mis ces jours-ci sur l’équilibre travail-vie personnelle, découvrez ce que font les gestionnaires de haut niveau”, lit-on dans la légende de la vidéo.

