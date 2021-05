Harsh Goenka critiqué pour avoir dit que les femmes trouvaient une pension alimentaire «  plus attrayante  »

Le divorce entre le fondateur de Microsoft Bill Gates et Melinda a reçu une large popularité partout, beaucoup spéculant sur ce qui aurait pu mal tourner entre les deux. Et tandis que les opinions publiques et les interprétations de la relation du duo ont été jetées avec désinvolture depuis que la nouvelle a éclaté, il y a également eu un barrage de blagues sur la relation du duo et sa rupture ultérieure. Beaucoup de ces blagues sexistes désinvoltes existent depuis des lustres et maintenant beaucoup de ces blagues sexistes ont également été faites aux dépens de l’ancienne Mme Gates. Et malheureusement, l’un d’eux est également l’industriel Harsh Goenka, qui a récemment été critiqué sur Twitter pour avoir partagé une blague sexiste sur la situation des Gates.

L’industriel a fait face à la colère des internautes lorsqu’il a partagé un tweet impliquant une blague sur les divorces respectifs des milliardaires Bill Gates et Jeff Bezos, après quoi il a ensuite supprimé le tweet controversé.

Le tweet maintenant supprimé disait: «Bill Gates a divorcé. Jeff Bezos a divorcé. Morale: Ne gagnez pas tellement d’argent que la femme trouve la pension alimentaire de divorce plus attrayante que le mari. Continuez à dépenser de l’argent pour vous-même. «

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à exprimer leur mécontentement face au tweet de l’industriel. Beaucoup l’ont critiqué pour de telles pensées régressives et bien que beaucoup aient déchiffré le tweet pourrait être une autre blague WhatsApp transmise au hasard, les internautes ont néanmoins estimé que Goenka avait fait du mauvais travail en le publiant.

C’est vraiment de mauvais goût. Il n’y a pas de gyaan dedans, ni c’est drôle. – simran ✨ (@simranxsays) 17 mai 2021

Je sais que c’est une blague mais injuste. Cela suppose que les femmes dont les conjoints deviennent riches ont davantage les yeux sur la pension alimentaire. – Kartikeya Tanna (@KartikeyaTanna) 17 mai 2021

Tu es tellement sexiste. Les femmes ne sont pas des chercheurs d’or. Ces hommes ne sont pas divorcés * pour de l’argent * – Vidya (@VidyaKrishnan) 17 mai 2021

Imaginez être un industriel vérifié de la coche bleue en Inde et faire ces blagues sexistes. Sur Twitter. En 2021. Cela serait considéré comme une violation majeure de la politique de SM dans mon organisation. Vaut vraiment la peine de s’habiller – blog Purrkaj Caturvedi 🙀 🏳️‍🌈 (@citizenbolario) 17 mai 2021

De plus, après l’annonce du divorce, différentes allégations d’affaires et la vie privée de Gates ont été révélées. Le conseil d’administration de Microsoft Corp avait également enquêté sur la relation amoureuse antérieure du milliardaire avec une employée de Microsoft qui avait été jugée inappropriée, selon un rapport du Wall Street Journal.

Pendant ce temps, en arrivant sur le tweet, un utilisateur de Twitter a donné à Goenka un conseil qu’il semblait avoir suivi dans la bonne foulée. « Suivez mon conseil…. supprimez ce tweet », a déclaré l’utilisateur.

Bezos, le milliardaire fondateur d’Amazon et son épouse depuis 25 ans, MacKenzie Scott, ont annoncé leur séparation en 2019.

