Harsh Goenka a partagé une vidéo de singes glissant vers le bas du bâtiment et c’est la scène de film d’action parfaite

Le magnat des affaires Harsh Goenka s’est rendu sur Twitter et a partagé une vidéo incroyable de deux singes. La vidéo montrait les singes descendant du haut d’un haut bâtiment avec une facilité extrême. Les internautes ont été impressionnés et abasourdis en même temps après avoir observé les compétences des singes. La vidéo a commencé avec l’un des singes descendant du bâtiment et est suivie par le second. Tous deux n’ont utilisé aucun support et ont réussi à descendre en parfaite synchronisation.

Regardez la vidéo –

Partagé le 19 juin, le clip a rassemblé plus de 10 millions de vues et des centaines de réactions. Les utilisateurs de Twitter ont été étonnés des compétences acrobatiques des mammifères. Alors que certains comparaient le duo de singes au personnage de SpiderMan, d’autres écrivaient que les singes s’intégreraient parfaitement dans le prochain film Mission Impossible. Quelques utilisateurs avaient également posé des questions, l’un d’eux avait demandé au magnat des affaires comment il réussissait à obtenir de telles vidéos de gemmes. L’autre utilisateur avait une question intéressante, il a demandé si ces singes regardaient des films hollywoodiens.

Voici comment les utilisateurs ont réagi à la vidéo partagée par Goenka :

Ce n’est pas simple monsieur. J’ai essayé une fois. — PЯΞ💤 (@PrezzVerde) 19 juin 2021

Cela ressemble au jeu auquel je jouais dans mon enfance…. Un singe dans un bâton à ressort fait monter et descendre. Ces jouets me manquent !! — Sunaina🇮🇳 (@SunainaWorld) 19 juin 2021

Alors passionnant, comment parvenez-vous à trouver de tels GEMS. Merci de l’avoir publié. Continuez comme ça. — Brij (@brij0711) 20 juin 2021

Descendre du K2 😁 — Koushik Das🇮🇳 (@koushikdas47) 20 juin 2021

« Quelqu’un s’il vous plaît ajouter de la musique Mission Impossible en arrière-plan », a écrit un utilisateur de Twitter.

Quelqu’un s’il vous plaît ajouter une musique de fond mission impossible – GK (@ganeshkumar90) 20 juin 2021

Récemment, plusieurs vidéos de singes ont fait le tour des réseaux sociaux et ont étonné les internautes. Une vidéo du métro de Delhi est devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle les passagers étaient accompagnés d’un compagnon spécial. Dans une vidéo partagée sur Twitter, le singe a été vu assis dans une voiture du métro, et à l’arrière-plan, un homme est entendu dire « Yamuna bank ». Yamuna Bank est l’une des stations qui se trouvent sur la ligne bleue du métro de Delhi. En un rien de temps, la vidéo est devenue le sujet de conversation de la ville et a fait la une des journaux. À présent,

Alors, comment avez-vous aimé la vidéo inspirée des films d’action ?

