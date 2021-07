Harsh Goenka a partagé une superbe vidéo de «Cloud Waterfall» à Mizoram, les internautes réagissent

Le magnat des affaires Harsh Goenka a retweeté une vidéo époustouflante de « la cascade des nuages ». Le clip a été tourné à Aizawl, Mizoram. La formation de cascades nuageuses nécessite des conditions météorologiques très particulières pour prendre forme. Jusqu’à présent, la vidéo a été vue plus de 20 000 fois. La vidéo a été initialement partagée par une personne nommée Simon Jaeger.

Dans une partie de la légende, The Better India, qui a initialement partagé le clip, a écrit : « Les nuages ​​tombent en cascade dans les montagnes d’Aizawl dans le Mizoram, créant une « cascade de nuages ​​» fascinante ». Les internautes étaient curieux de connaître la science derrière cette belle scène. Une personne qui semblait être au courant a révélé que cela se produit en raison du chauffage différentiel dans les régions montagneuses qui entraîne une différence de masse d’air. En conséquence, l’air froid ou le nuage de brouillard va en bas et l’air chaud vient en haut.

Les nuages ​​tombent en cascade dans les montagnes d’Aizawl dans le Mizoram, créant une fascinante « cascade de nuages » ! Ce phénomène viral nécessite des conditions météorologiques très spécifiques pour prendre forme, ce qui en fait un spectacle rare à voir. VC : Simon Jaeger (simon.jaeger.587 sur Facebook) pic.twitter.com/VieStWaysA – La meilleure Inde (@thebetterindia) 3 juillet 2021

Un autre utilisateur a partagé un court extrait de la couverture nuageuse sur une plage de Vizag dans l’Andhra Pradesh.

Certains utilisateurs ont également partagé de magnifiques photos de la nature dans les commentaires. Ces clichés proviennent de différentes régions du pays, notamment de l’Uttarakhand et du Tamil Nadu.

Une personne a également mentionné que le nord-est de l’Inde est un endroit idéal pour les touristes. Il a ajouté qu’il est nécessaire de développer cette partie du pays afin qu’elle soit capable de gérer le tourisme à tous les niveaux.

L’Inde du Nord-Est a tellement à offrir aux touristes. Doit devenir plus développé pour gérer le tourisme à tous les niveaux. — Vineet Bagri (@vineet_bagri) 4 juillet 2021

Goenka, qui est un habitué de Twitter, a également partagé un conseil de motivation du lundi avec ses fans. Il a exhorté sa famille virtuelle à s’assurer qu’ils sont gentils avec les gens. L’industriel a également évoqué la façon dont les gens guérissent encore de choses dont ils ne parlent peut-être pas. Il a écrit : « Soyez gentil. Tout le monde est encore en train de guérir de choses dont ils ne parlent peut-être pas. »

Quelle est votre réaction à cette belle merveille naturelle ?

