Harsh Goenka a de nombreuses raisons de travailler depuis son bureau. Êtes-vous d’accord?

La saga discutable sur les réseaux sociaux continue de savoir si le travail à domicile ou le travail au bureau est plus approprié pour un employé. Après la levée des restrictions par le gouvernement, de nombreux secteurs ont repris le travail au bureau, mais il existe encore de nombreux bureaux qui utilisent encore le travail à domicile ou un modèle hybride. Le président de RPG Enterprises, Harsh Goenka, a partagé quelques raisons de travailler depuis le bureau dans un graphique à secteurs sur Twitter. Le premier graphique à secteurs, sur la photo, concernait la FMH qui disait – “travailler”.

Le deuxième graphique à secteurs présente le travail au bureau, qui a été divisé en progrès de la journée. Il y avait une liste énorme qui comprenait travailler, aider les autres à faire leur travail, s’asseoir dans la circulation, déjeuner et prendre un café.

L’industriel a écrit la légende de la vidéo, “Voici une raison pour laquelle vous devriez travailler depuis le bureau.”

Voir le tweet ici :

Voici une raison pour laquelle vous devriez travailler depuis le bureau 😀😀😀 ! pic.twitter.com/rMcjD9ahl8 – Harsh Goenka (@hvgoenka) 29 septembre 2022

Eh bien, oui, le tweet a suscité beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux. Une personne a écrit «Une correction» et a partagé une autre capture d’écran avec le gâteau de la FMH divisé en avoir et il était écrit «pour le bureau» et «pour la femme».

Un correctif pic.twitter.com/1EOvrH4Kd7 — Ajay Dewan 🇮🇳 (@ajaydewan) 29 septembre 2022

Un autre a dit: “Et aussi parce que votre conjoint en a marre de vous voir dans la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.”

Et aussi parce que votre conjoint en a marre de vous voir dans la maison 24×7

😆😆😆 – AK47 (@NoFilterAnjali) 29 septembre 2022

Quelqu’un a commenté: «Monsieur, mon travail à domicile est – le travail de bureau, les pauses-café sont remplacées par Dhaniya / Pudina todo, Chai banao, patron et ministre de l’intérieur, obéissez aux deux. Dans l’ensemble, c’est une compétence de maintien d’un équilibre délicat que j’ai apprise “

😂 😂 😂 monsieur mon travail à domicile est – Bureau de travail

Les pauses café sont remplacées par Dhaniya / Pudina todo

Chaï banao

Patron et ministre de l’intérieur, obéissez aux deux Dans l’ensemble, c’est une compétence de maintien d’un équilibre délicat que j’ai appris 😀😀 — Pankaj Maheshwari🇮🇳 (@Pankajasawa) 29 septembre 2022

Un autre a ajouté: “Travailler dans un bureau, c’est travailler dans une société… Travailler à domicile, c’est diriger et mettre sous pression tous les membres de votre famille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.”

Travailler dans un bureau, c’est travailler dans une société…

Travailler à domicile, c’est vous gouverner et mettre sous pression, tous les membres de votre famille 24 × 7 – SHRINIVAS ACHARYA (@GravitasN) 29 septembre 2022

Plus tôt, l’industriel avait partagé une vidéo d’un influenceur expliquant pourquoi la FMH était nécessaire. Dans lequel il avait plaisanté et demandé si les informaticiens revenaient au travail.

