Harry Winks rejoint Leicester City pour trois ans

Harry Winks a signé un contrat de trois ans à Leicester City après son départ de Tottenham Hotspur.

Le milieu de terrain de 27 ans, qui a été sélectionné 10 fois par l’Angleterre, rejoint l’équipe du championnat dans le cadre d’un accord d’une valeur pouvant atteindre 10 millions de livres sterling.

Winks devait devenir agent libre l’été prochain et a été autorisé à quitter son enfance à son retour d’un prêt à la Sampdoria italienne.

« Je suis ravi », a déclaré Winks. « Je suis vraiment excité pour le défi qui m’attend. C’est un club incroyable avec une grande histoire et les installations sont incroyables. Je suis tellement heureux d’être ici et prêt à y aller.

« J’ai hâte de commencer, d’avoir une pré-saison complète avec l’équipe et de venir ici tôt pour me préparer pour les matchs à venir. Ça va être quelques semaines importantes pour préparer tout le monde et me pousser à me mettre en forme.

« J’ai aussi hâte de relever un nouveau défi et de me mettre au défi. Venir dans un club comme Leicester est l’occasion idéale de le faire.

Winks est un produit du système de jeunesse des Spurs et a fait ses débuts en équipe première senior en 2014 lors d’un match de Ligue Europa contre le FK Partizan.

Il y a un nouveau 8️⃣ sur Filbert Way 🙌 pic.twitter.com/tHWcG5yhhC – Leicester City (@LCFC) 1 juillet 2023

Le milieu de terrain central a joué un rôle important sous l’ancien entraîneur Mauricio Pochettino au club du nord de Londres et faisait partie de l’équipe qui a atteint la finale de la Ligue des champions en 2018-19.

Suivez le mercato estival avec L’athlétisme…

Blog de transfert – mises à jour en direct

Accords conclus en Premier League

L’international anglais a signé un nouveau contrat de cinq ans en 2019 mais a rejoint le club de Serie A de la Sampdoria en prêt au début de la saison dernière. Il a fait 20 apparitions alors que la Sampdoria était reléguée en Serie B.

Winks se déplace dans la direction opposée de James Maddison, qui a déménagé à Tottenham dans le cadre d’un accord d’une valeur de 40 millions de livres sterling plus tôt cette semaine.

Il devient la première signature du nouveau manager Enzo Maresca depuis qu’il a quitté son poste d’assistant de Manchester City pour prendre les rênes du King Power Stadium.

Conor Coady devrait également sceller un passage du côté du championnat.

ALLER PLUS LOIN Finale de la Ligue des champions à Tottenham paria – Winks a désespérément besoin de jouer

(Photo : Getty Images)