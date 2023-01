Harry Visioni de Coronation Street a l’air complètement différent alors qu’il décroche son premier rôle d’acteur depuis la mort brutale de Seb

L’ANCIENNE star de Coronation Street, Harry Visioni, semble loin de ses jours en tant que Seb Franklin sur le feuilleton dans un tout nouveau rôle d’acteur.

La jeune star a l’air incroyablement fraîche avant de faire ses débuts dans une toute nouvelle comédie.

L’acteur Harry est complètement rasé après avoir abandonné sa barbe de marque pour le rôle.

Harry jouera dans Jumping the Shark aux côtés d’autres noms de télévision notables après avoir décroché son premier rôle depuis qu’il a été tué du feuilleton ITV.

Son personnage Seb Franklin a rencontré sa fin dans le cadre du complot de crime haineux de la série qui a vu la petite amie de Seb, Nina Lucas, jouée par Mollie Gallagher, ciblée et attaquée pour son apparence.

Au cours de l’attaque brutale, Nina s’est battue pour sa vie tandis que Seb a malheureusement succombé à ses blessures, déclenchant un complot de meurtre et une enquête sur le programme.

Corey Brent, l’instigateur de l’attaque, a rapidement vu la justice le rattraper et a été humilié pour son crime odieux.

Harry apparaîtra dans la nouvelle pièce, qui est décrite comme un hommage aux sitcoms télévisés classiques tels que My Family et Two Pints ​​of Lager & a Packet of Chips.

Apparaissent également la star de Doctors Sarah Moyle et l’actrice d’EastEnders Jasmine Armfield, connue pour jouer Bex Fowler en difficulté.

Harry est apparu sur le feuilleton ITV entre 2016 et 2021.

Son rôle dans l’histoire a vu le feuilleton remporter des nominations pour le meilleur scénario et le meilleur épisode unique aux British Soap Awards.

