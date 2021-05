Harry Visinoni de Coronation Street admet qu’il a pleuré en filmant la mort déchirante de Seb

L’acteur de CORONATION Street, Harry Visinoni, qui jouait Seb Franklin sur les pavés, a déclaré qu’il «remontait» lors de sa dernière journée sur le plateau.

Tué dans un crime de haine aux mains du gang de Corey Brent (Maximus Evans), la mort de Seb a choqué les fans vendredi.

L’acteur a déclaré que filmer ses dernières scènes en tant que Seb était « émouvant » après que lui et sa petite amie Nina Lucas, jouée par Mollie Gallagher, aient été attaqués.

Corrie a vu Harry passer d’un étudiant de 18 ans à un acteur expérimenté.

Il a dit au Daily Star: « Je suis passé d’un garçon à un homme à cette époque.

« J’ai tellement grandi, et sur Corrie vous apprenez tellement tout le temps. »

Seb est passé d’un enfant en colère prenant soin de ses frères et sœurs pendant que sa mère Abi prenait de la drogue, à aider à sortir Alina du réseau de trafic d’êtres humains dans lequel elle était piégée.

Harry admit qu’il n’avait jamais eu l’intention de rester à Corrie pour toujours – et il pensait que le scénario du crime haineux était la sortie parfaite pour Seb.

Faisant référence à l’attaque brutale, Harry a déclaré: « C’est intéressant parce que je pense qu’un jeune Seb il y a quelques années serait juste resté coincé et se serait battu.

«Mais je pense que le Seb plus mature que nous voyons maintenant – il est là avec Nina et il y a un grand groupe de personnes, et je pense qu’il réalise que la meilleure façon de protéger Nina et de se protéger est de sortir de là.

Harry a dit que si Seb intervenait, ce serait le combat ou la fuite et la fuite était définitivement la voie à suivre dans cette attaque.

Il partage la vision du producteur Iain MacLeod selon laquelle le scénario du crime haineux remettra en question les idées préconçues de son public sur le fait de juger les gens en fonction de leur apparence lorsqu’ils travaillaient avec. La Fondation Sophie Lancaster pour mettre l’histoire ensemble.

Harry a rappelé aux téléspectateurs que l’ignorance aveugle avait des conséquences, Sophie Lancaster étant tuée en raison de la haine et des préjugés résultant d’un manque de compréhension.

Il a déclaré: « C’était une grande responsabilité de raconter l’histoire et de partager cette idée aussi honnêtement que possible. Ce fut un honneur d’avoir eu confiance avec elle, et je crois que cela aura le bon effet. »

Maintenant, Harry vise une carrière théâtrale, partageant qu’il était enthousiasmé pour l’avenir, mais remercie Corrie pour la meilleure éducation de cinq ans que l’on puisse souhaiter.

Il n’a pas été découragé d’avoir à envoyer des cassettes d’audition avec des restrictions COVID en place et a loué la possibilité de réenregistrer des auto-bandes plutôt qu’une seule chance d’auditions en personne.

Harry s’assura de ne pas quitter l’ensemble Corrie sans souvenir en prenant les baskets Vans Old Skool de Seb, ou «ses petites chaussures punk noires» qu’Harry porte depuis.

En attendant, il envisage de « suivre son nez ».

«Je vais voir où la route me mène. Je continuerai à m’amuser et à construire ma carrière, quel que soit le rôle que cela puisse être,» dit Harry.