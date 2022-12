Harry vise William dans de nouveaux épisodes du documentaire Netflix

Au minimum, cela suggère qu’une promenade très publique des deux couples dans les jours précédant les funérailles de la reine, qui a attiré l’attention des médias, était quelque chose de moins qu’un véritable rapprochement.

Au-delà de la rupture entre les frères, le film explore les rivalités bouillonnantes entre les bureaux royaux de la famille, où les filateurs de relations publiques se sont affrontés pour présenter leurs patrons – que ce soit Harry, William ou Charles – sous le meilleur jour possible, parfois, Harry a dit, répandre la saleté aux tabloïds sur d’autres membres de la famille royale.

Il y a des omissions révélatrices. Charles, qui est monté sur le trône après la mort de la reine en septembre, apparaît peu dans le film, à part le souvenir affectueux de Meghan de la façon dont il a accepté de l’accompagner dans l’allée lors de son mariage au château de Windsor, après son propre père séparé, Thomas Markle , ne s’est pas présenté.

Le film n’aborde également que d’un coup d’œil les allégations selon lesquelles Meghan aurait intimidé des membres de son propre personnel alors qu’elle était encore au palais de Kensington. Ces accusations ont fait l’objet d’une enquête par Buckingham Palace, après avoir été signalées par le secrétaire à la communication du couple à l’époque, Jason Knauf, au secrétaire privé de William.

Une porte-parole du couple a rejeté les allégations à l’époque comme une autre tentative de salir la réputation de Meghan.

M. Knauf, qui est resté au palais pour travailler pour William après le départ de Harry et Meghan, a fait une apparition plus tard lorsque le couple a suggéré que William l’autorisait à remettre des courriels et des textes incriminants de Meghan au tribunal dans le cas où elle était contre l’éditeur du Mail on Sunday.

Dans une déclaration diffusée à l’écran, M. Knauf a nié cette allégation. Il a déclaré qu’il était resté neutre dans le procès et qu’il avait été invité à “fournir des preuves à la fois par la duchesse de Sussex et Associated Newspapers”, l’éditeur du Mail. Les avocats de Meghan ont rejeté cela et ont fait valoir qu’il n’aurait pas pu être neutre en travaillant pour William.