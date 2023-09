Harry Toffolo : la mauvaise santé mentale du défenseur de Nottingham Forest est acceptée comme mesure atténuante pour les violations de paris | Actualités footballistiques

La détérioration de la santé mentale d’Harry Toffolo et la conviction que sa carrière de footballeur était en déclin constituaient « une atténuation très substantielle » pour sa violation des règles de paris de la FA, selon une commission de réglementation indépendante.

Le défenseur de Nottingham Forest a été suspendu cinq mois avec sursis après avoir reconnu 375 violations des règles de paris, après avoir placé 40 paris historiques impliquant sa propre équipe, dont 15 contre sa propre équipe.

Le joueur a également placé deux paris ponctuels sur des événements le concernant, survenus entre janvier 2014 et mars 2017.

Les raisons écrites du rapport, publiées vendredi, révèlent également que Toffolo a commencé à parier après avoir subi la « double déception » d’apprendre qu’il ne figurait pas dans les plans de Chris Hughton, alors manager de l’époque, à Norwich City, et qu’il ne serait pas non plus autorisé à quitter le club en prêt. .

Pendant cette période, le rapport indique que Toffolo a eu des problèmes de santé mentale et est devenu « accro au jeu ».

À l’époque, Toffolo était sous contrat avec Norwich et jouait en prêt pour Swindon, Rotherham, Peterborough et Scunthorpe.

Le rapport indique également que Toffolo utilisait les paris « en partie pour atténuer sa mauvaise humeur », mais principalement pour « s’intégrer » avec ses coéquipiers, qui « jouaient régulièrement et avec succès ».

La commission a reconnu qu’il « semble avoir eu un lien » entre l’état de santé mentale de Toffolo et son jeu et a noté que lorsqu’il a rejoint Scunthorpe en août 2016, il « s’épanouissait beaucoup mieux », sa famille ayant également fait le pas.

La fréquence de son jeu a considérablement diminué pour finalement cesser complètement.

Sur la base des éléments de preuve, la commission a conclu que les paris placés par Toffolo au cours des périodes concernées « étaient le résultat, au moins en grande partie, des problèmes de santé mentale importants » qu’il a endurés au cours de ces périodes.

L’interdiction du joueur de 28 ans est suspendue jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, permettant à Forest de nommer l’arrière latéral dans son équipe révisée de 25 joueurs en Premier League.

Forest a refusé de commenter les sanctions imposées à Toffolo.

Le manager Steve Cooper faisait partie de ceux qui ont fourni des preuves à la commission, décrivant le défenseur comme un « vrai professionnel » et un père de famille qui a un impact positif sur le vestiaire et sur la communauté au sens large.