Harry Styles va torse nu pour courir à Londres: Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : BACKGRID

Styles Harry a transpiré lors d’une course torse nu à Londres le vendredi 16 juin. Le chanteur de « Falling », 29 ans, a montré son corps tonique couvert de tatouages ​​alors qu’il s’entraînait avec son entraîneur personnel Brad Gould dans le temps chaud de l’été. L’énorme tatouage de papillon d’Harry sur sa poitrine était particulièrement visible alors qu’il courait dehors sans chemise. Juste au moment où vous pensiez que Harry Styles ne pouvait pas devenir plus chaud…

Harry portait un short bleu avec un petit sac banane noir autour de sa poitrine pour sa course. Il a également porté une paire de baskets jaunes, une casquette de baseball bleue et des lunettes de soleil noires. L’ancien Une direction Le membre a continué à rester en forme au milieu de sa tournée mondiale en cours qui semble ne jamais se terminer. Mis à part les courses en plein air, il a été vu à plusieurs reprises au gymnase au cours des derniers mois.

Harry’s Love On Tour a commencé en septembre 2021 et devrait se terminer en juillet 2023. La pop star a eu deux pauses pendant la tournée, mais en plus, il a voyagé à travers le monde sans escale pour interpréter sa musique pour ses fans. Harry a joué à Londres le week-end du 16 juin, le jour même où il est allé courir dehors dans le nord de la ville. Il a montré son physique en forme, encore une fois, dans ses photos Instagram de l’émission, où il portait une combinaison rouge.

Au cours de sa tournée, la vie amoureuse de Harry a fait la une des journaux lorsque lui et sa petite amie Olivia Wilde39 ans, a mis fin à leur relation en novembre 2022. Cependant, Olivia a montré un soutien post-rupture à Harry après ses spectacles à Londres, quand elle a « aimé » sa sœur Styles Gemme‘ vidéo du concert. L’action d’Olivia sur les réseaux sociaux a suggéré aux fans qu’elle et Harry sont toujours en bons termes même s’ils ne sortent plus ensemble.

Lorsque l’ancien couple s’est séparé, HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT a appris qu’Harry n’était pas complètement au-dessus d’Olivia. « Harry ne dira pas qu’ils ont rompu – juste qu’ils font une pause et mettent leur relation en pause », a expliqué la source. « Personne ne pense qu’ils reprendront la relation après sa tournée, mais Harry dit qu’il ne sait pas ce que l’avenir lui réserve », ont-ils ajouté.

