Harry Styles touché à l’œil par un objet lancé pendant un concert, dans le dernier incident de la tendance récente

Harry Styles a montré un malaise visible après qu’un objet l’ait frappé directement dans les yeux alors qu’il était sur scène à Vienne pour donner son concert Love on Tour, prolongeant une tendance troublante où des artistes, dont Bebe Rexha, Kelsea Ballerini et Pink, se sont fait lancer des objets.

Dans une vidéo capturée par un fan l’ancien membre de One Direction est vu se pavaner sur la piste avec son microphone lorsqu’un objet inconnu est lancé dans son œil.

Styles, 29 ans, grimace de douleur et se penche, couvrant son œil avec ses mains.

En descendant la scène, le chanteur « Adore You » a continué à frotter son œil agité.

Un représentant de Styles n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital sur le statut du chanteur.

Ce n’est pas la première fois que Styles est touché par un objet – il a récemment été touché par un bouquet de fleurs en juin.

Il a également été touché à l’aine avec une bouteille apparente l’année dernière.

Les têtes d’affiche ont récemment été en proie à des événements similaires et malheureux au cours des dernières semaines.

Les problèmes ont commencé le mois dernier à New York, lorsque Rexha a été frappée pour la première fois au visage avec un téléphone portable, ce qui a entraîné l’arrestation d’un homme et la chanteuse a reçu des points de suture à New York.

Le « Je vais bien (bleu) » La chanteuse a donné aux fans un aperçu de ses blessures, partageant des photos sur Instagram.

« Je vais bien, » commenta-t-elle avec effronterie, malgré son visage contusionné.

À Londres, il y a deux semaines, lors du Hyde Park Festival de British Summer Time, Pink a reçu un cadeau particulier : un sac de cendres humaines.

Dans une vidéo enregistrée par un fan on voit Pink ramasser un sac en plastique qui a atterri sur scène – plein de substance – au milieu de sa performance de « Just Like a Pill ».

« Est-ce que c’est ta mère ? » demanda le chanteur stupéfait, s’adressant directement à un membre du public. « Je ne sais pas comment réagir à ce sujet », a-t-elle poursuivi avec perplexité, plaçant le sac près d’un haut-parleur avant de continuer sa chanson.

La semaine dernière, Ballerini a été victime d’un incident similaire, le plus similaire à celui de Styles. La star de la country chantait sa chanson « If You Go Down » lorsqu’elle a été frappée à l’œil par un bracelet.

Tournant la tête et finalement tout son corps loin du public, Ballerini a rapidement été prise en charge par l’un des membres de son groupe. Après plusieurs instants, Ballerini a finalement quitté la scène.

À son retour, elle a imploré les fans de dire quelque chose s’ils ne se sentent pas en sécurité parmi la foule.

« Si jamais vous ne vous sentez pas en sécurité, faites-le savoir à quelqu’un autour de vous. Il y a de la sécurité partout ce soir. Si quelqu’un pousse trop ou si vous avez juste ce pressentiment ou quoi que ce soit, signalez-le toujours. Ne jetez pas d’objets, vous savez ? » elle a ajouté. « Je veux toujours mes spectacles – chaque spectacle pour chaque artiste – mais je contrôle celui-ci, je veux juste que ce soit un endroit sûr pour tout le monde. Nous avons des petits enfants ici. Pouvez-vous m’aider à le faire ce soir, s’il te plaît? » elle a demandé à son auditoire.

Plus tard, elle a repris son histoire sur Instagram pour expliquer ce qui s’est passé, en écrivant : « Je vais bien. Quelqu’un a jeté un bracelet, ça m’a frappé dans les yeux, et ça m’a plus fait peur que blessé. Nous avons tous des déclencheurs et des couches de peurs bien plus profondes que ce qui est montré, et c’est pourquoi je suis sorti de scène pour me calmer et m’assurer que moi-même, le groupe et l’équipe, et la foule se sentaient tous en sécurité pour continuer. C’est tout ce que je veux, c’est que les spectacles se sentent comme un coffre-fort place pour nous tous. »

Elle a également applaudi après qu’un troll dans la section des commentaires ait posté, « Les points sont la barre. Pas de points. Pas de message », faisant référence à l’incident avec Rexha.

Ballerini a écrit avec une capture d’écran des commentaires, « Je vais aussi laisser ça ici. Un monde triste et effrayant dans lequel nous vivons. »

Le week-end dernier, Adele a abordé la bonne étiquette de concert, avertissant les fans de ne rien essayer avec elle.

« Avez-vous remarqué à quel point les gens oublient l’étiquette du spectacle en ce moment parce que [they’re] jeter s — sur scène? Les avez-vous vus », a déclaré Adele à son public du Caesars Palace lors de sa résidence Weekends with Adele à une vidéo enregistrée par un fan .

« Je vous mets au défi. Osez me lancer quelque chose et je vais vous tuer », a-t-elle averti la foule tout en tenant un pistolet à t-shirt dans ses bras et en le tirant dans le public. avec enthousiasme.

Selon les mots de Styles, « Peut-être que nous pouvons trouver un endroit où nous sentir bien et que nous pouvons traiter les gens avec gentillesse. »