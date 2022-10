Harry Styles touché à l’aine avec une bouteille lors d’un concert à Chicago : “Shake it off”

Harry Styles a pris une bouteille à l’aine lors de son récent concert à Chicago mais l’a secoué comme une chanson de Taylor Swift.

Alors qu’il se produisait au United Center, l’interprète de “As It Was” s’adressait à ses fans, comme il le fait régulièrement tout au long de son concert, et parlait du temps qu’il faisait à Windy City lorsqu’il a été touché par une bouteille dans une zone très sensible.

Les tweets de l’incident sont devenus viraux, car il est malheureusement devenu plus courant pour les artistes d’être ciblés sur scène lors de leurs spectacles – que ce soit par adoration ou par terreur.

Styles a immédiatement montré des signes d’inconfort, grimaçant avant de dire dans le micro : “C’est malheureux.”

En août dernier, les fans de l’arrêt “Love On Tour” de Harry Styles à New York ont ​​transformé l’ancien chanteur en une cible de pépites de poulet, lui lançant de la nourriture sur scène.

Styles, 28 ans, est resté sur scène avant de bouger ses jambes et de dire à la foule : “Ok, secouez-vous.”

La idole sauta de haut en bas, essayant apparemment de se débarrasser de toute douleur.

Styles avait auparavant dû reporter l’un de ses spectacles à Chicago après que son équipe soit tombée malade.

Le musicien et acteur, et petit ami d’Olivia Wilde, a maintenant près d’une semaine de pause avant de commencer sa tournée de quinze dates à Inglewood, en Californie, avant de se rendre en Amérique du Sud et en Europe.

Wilde et Styles jouent dans le deuxième film réalisé par Wilde, “Don’t Worry Darling”.