Vouloir plus Styles Harry la musique? Eh bien, vous avez peut-être de la chance.

En acceptant VariétéHitmaker of the Year Award le 3 décembre, le chanteur de 26 ans a promis de retourner au travail.

«Oui, très fier de ça, alors merci beaucoup», dit-il à un moment donné. « Je vais retourner dans le studio. »

L’honneur est venu presque un an après que Styles a sorti son deuxième album solo Fine ligne. Le disque a connu un grand succès, culminant à non. 1 sur le classement Billboard 200 peu de temps après ses débuts. Le morceau « Watermelon Sugar » a également assuré la première place du classement Billboard 100 plus tôt cette année.

« Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne soit jamais entré en studio avec l’intention de faire des tubes », a expliqué Styles. « Je pense que nous essayons de faire de la bonne musique que nous aimons et parfois qui connecte et parfois non. Et c’est très cool de penser que les gens ont aimé certaines des chansons du dernier album. »