Harry Styles suspend son concert pour appeler l’ex-petit ami d’un fan montre pourquoi il est tellement aimé

Le chanteur américain Harry Styles a de nombreux fans et ses fans feraient n’importe quoi pour assister à ses concerts. Il ne devrait donc pas être surprenant que les concerts de Harry se vendent assez rapidement. Les plus chanceux s’emparent des billets, mais les plus chanceux attirent l’attention d’Harry.

Une vidéo récente de son concert qui devient virale montre le chanteur interrompant brièvement son concert aux États-Unis juste pour appeler l’ex-petit ami d’un fan au cœur brisé. Cela s’est produit après que le chanteur a remarqué un fan tenant une pancarte manuscrite. “Cher Harry Styles, mon ex a appelé après sept ans. Qu’est-ce que je fais ? », lit-on. Après que le fan ait attiré l’attention d’Harry, la chanteuse lui a demandé combien de temps avait duré sa relation.

À cela, la fan nommée Ingrid a répondu qu’ils étaient sortis ensemble pendant un an et que le nom de son ex-partenaire était Josh. Elle a ajouté qu’il était un gars sympa. “Puis-je appeler Josh?”, A demandé Harry Styles sous les acclamations des fans. Le chanteur lui a également demandé pourquoi ils avaient rompu. A cela, le fan a répondu en disant qu’il y avait “de nombreuses raisons”. Elle a ensuite remis son téléphone au chanteur. Regardez la vidéo :

Après avoir composé le téléphone, on peut entendre Harry dire : « Bonjour, Josh ? Bonjour? C’est Josh ? C’est Josh ? S’adressant à son fan, il a dit: “Ingrid, je te souhaite tout le bonheur. Ce n’est pas avec Josh. Il y a quelqu’un d’autre. Il y a quelqu’un d’autre qui va te traiter avec respect. Il a ajouté : “Ils vont t’aimer pour qui tu es. Josh? Ce n’est jamais Josh. Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 19 000 vues.

Une vidéo qui est devenue virale plus tôt montrait un homme du Madison Square Garden de Harry Styles en train de couper la musique et de regarder un match de football. Téléchargée par la poignée Instagram Unilad, la vidéo a laissé de nombreuses personnes perplexes. « Spectacle à guichets fermés… cela me réchauffe le cœur de savoir qu’il a pris un billet à un pauvre fan qui le voulait vraiment », lit-on dans la légende.

Dans la vidéo, Harry Styles peut être vu sur scène. D’autre part, il y a un homme qui est assis, complètement indifférent et qui regarde un match de football. La vidéo a réussi à rassembler près de 40 000 vues. “Vous savez juste qu’il est le chaperon de la nuit ahha”, a écrit une personne dans la section des commentaires. Une autre personne a écrit: “C’est deff le père qui a dû accompagner sa fille.”

