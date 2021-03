Harry Styles souhaite devenir le beau-père des enfants d’Olivia Wilde au milieu des rumeurs d’amour

Harry Styles aurait hâte de devenir beau-père au milieu des rumeurs selon lesquelles il sortirait avec Olivia Wilde.

L’ancien chanteur de One Direction, 27 ans, sortirait avec l’actrice de 36 ans après leur rencontre lors du tournage du nouveau blockbuster Don’t Worry Darling, réalisé par la star hollywoodienne.

Et une source proche de la chanteuse affirme qu’Harry a hâte de connaître ses enfants et de devenir leur beau-père.

« Harry a hâte de rencontrer les enfants et de devenir un beau-père plus impliqué », a déclaré l’initié à Heat! magazine.

« Il sait que les enfants d’Olivia sont tout pour elle. Ils veulent profiter d’un voyage romantique, et Harry tient aussi à la présenter à sa mère, ses amis et sa famille. »







(Image: Getty Images)



Cela vient après que les rapports qu’Harry devrait croiser avec l’ex Jason d’Olivia alors que l’actrice se réunirait avec leurs enfants.

On prétend qu’Olivia s’est envolée pour Londres après la fin de leur film aux États-Unis afin de pouvoir passer du temps avec Harry.

Jason est dans la capitale en train de filmer la deuxième saison de Ted Lasso et les enfants qu’il partage avec Olivia – Otis, six ans, et sa fille Daisy, quatre ans – restent avec lui.







(Image: Images GC)









(Image: WireImage)



L’ancien couple a annoncé leur séparation en novembre, mais des initiés proches d’Olivia affirment que leur romance était terminée au début de 2020, tandis que le plus proche et le plus cher de Jason dit que c’était fini après avoir rencontré Harry.

Olivia voudrait « clarifier la situation » avec son ex-fiancé, avec qui elle a été pendant sept ans, sans impliquer un avocat – et on dit qu’elle veut Harry là aussi.

La source a ajouté: « Harry veut également s’assurer que les choses sont aussi amicales et paisibles que possible. »

Jason, qui serait maintenant aimé de Keeley Hawes, aurait « du mal » et serait « toujours endolori » par la situation alors qu’Olivia aurait évolué avec le chanteur.

