Harry Styles révèle le tatouage ‘Olivia’ après la rupture d’Olivia Wilde – Hollywood Life

Crédit image : MEGA

Styles Harry a une pléthore de tatouages, mais l’un d’entre eux attire beaucoup l’attention. L’homme de 29 ans a affiché un tatouage « Olivia » sur sa cuisse le 28 juillet alors qu’il profitait du soleil italien dans son minuscule short de bain, comme on le voit sur les photos publiées par TMZ. Alors que Harry n’a jamais parlé de l’encre, le tatouage pourrait faire référence à son ex, Olivia Wilde.

Le chanteur de « Fine Line » a également montré ses abdos déchirés en torse nu sur le bateau à Bolsena, en Italie. Harry a passé la journée sur le lac à traîner avec un copain James Cordonmannequin Victoria’s Secret Jacquelyn Jablonski, et plus encore après avoir terminé sa dernière tournée le 22 juillet à Reggio Emilia, en Italie. Harry profite d’un moment de détente bien mérité !

Harry n’a pas révélé quand exactement il s’est fait tatouer « Olivia ». Cela aurait pu être pendant sa relation avec Olivia, mais Une direction a également sorti une chanson en 2015 intitulée « Olivia » – bien avant que la chanteuse ne sorte avec le Ne t’inquiète pas chérie directeur. Harry a déjà mentionné que « Olivia » est l’une de ses « chansons préférées » de 1D Fabriqué le matin album.

« La chose la plus drôle à propos d »Olivia’, c’est que c’est l’une de mes chansons préférées sur l’album parce qu’elle est si différente et ressemble à tellement de vieux trucs que j’aime », a déclaré Harry en 2015. « Cela a probablement pris le moins de temps pour écrire [and] Je pense que c’est en quelque sorte, la plupart du temps, quand vous obtenez les meilleurs trucs, c’est quand ils sortent et que vous écrivez simplement des trucs, et ça s’écrit presque tout seul.

Harry et la vraie Olivia ont été aperçus ensemble pour la première fois en janvier 2021 après s’être rencontrés sur le tournage de Ne t’inquiète pas chérie. Ils ont résisté à Ne t’inquiète pas chérie tempête de drames ensemble, et l’actrice a été fréquemment vue aux concerts de Harry en 2022. Le couple a finalement rompu en novembre 2022 après plus d’un an de fréquentation.

Le chanteur de « Sign of the Times » a récemment été lié à l’actrice Taylor Russel. Le Os et tout La star a été aperçue au concert de Harry’s Austria le 8 juillet avant que le couple ne sorte pour une sortie décontractée. Cependant, Taylor était pas sur le bateau en Italie avec Harry et ses amis.

