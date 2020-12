Harry Styles a reporté sa tournée au Royaume-Uni et en Europe en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Le chanteur de Watermelon Sugar s’est rendu mardi sur son compte Twitter pour partager la nouvelle décevante avec ses fans.

Il n’a pas dit quand les émissions seraient réorganisées mais a promis qu’il mettrait à jour ses fans au cours de la nouvelle année.

Harry a tweeté: « La santé et la sécurité de tous restent notre priorité absolue, c’est pourquoi je dois malheureusement reporter mes émissions britanniques et européennes prévues pour février / mars 2021 jusqu’à nouvel ordre. »

Il a poursuivi dans un autre tweet: «J'espère vraiment jouer ces émissions et j'aurai des nouvelles pour vous dans la nouvelle année quand elles auront lieu.















«J’ai hâte de vous voir tous sur la route dès que je pourrai le faire en toute sécurité.

« Traitez les gens avec gentillesse. »

Les fans de Harry ont été dévastés par la nouvelle.

