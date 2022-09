NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Harry Styles, l’un des plus grands noms du divertissement, a rendu hommage à la reine Elizabeth II jeudi soir.

Le natif anglais, fraîchement sorti de sa tournée de presse “Don’t Worry Darling”, s’est produit au Madison Square Garden de New York, où il a demandé à la foule d’applaudir et de rendre hommage au monarque déchu, décédé plus tôt dans la journée.

“De ma patrie, il y a des nouvelles très tristes aujourd’hui – le décès de la reine Elizabeth II”, a déclaré Styles au public, avec sa guitare électrique attachée autour de lui. “Veuillez vous joindre à moi pour une salve d’applaudissements pour 70 ans de service.”

LA REINE ELIZABETH II SE SOUVENIT QUAND LE ROI CHARLES III MONTE SUR LE TRÔNE BRITANNIQUE

Après s’être arrêté en silence pendant plusieurs instants, Styles a levé les mains au-dessus de sa tête et a commencé à applaudir, et la foule l’a rejoint.

“Merci, Madison Square Garden”, a-t-il dit avant de reprendre le spectacle.

Styles n’est pas le seul grand musicien britannique à rendre hommage à la reine. Sir Elton John, fraîchement sorti du succès de sa nouvelle chanson “Hold Me Closer”, a également rendu hommage au leader décédé avec un hommage touchant sur Instagram.

“Comme le reste de la nation, je suis profondément attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth”, a écrit le légendaire auteur-compositeur-interprète dans son message. John, qui était un ami de longue date de la reine, a poursuivi: “Elle était une présence inspirante et a dirigé le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce, décence et une véritable chaleur bienveillante. La reine Elizabeth a été un énorme partie de ma vie depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui, et elle va beaucoup me manquer.”

D’autres hommages de célébrités anglaises de premier plan ont été rendus, notamment par l’acteur Daniel Craig et Dame Helen Mirren.