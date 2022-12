Harry Styles rend hommage à Christine McVie avec une reprise de Fleetwood Mac Song – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Photographie Lensi / Zuma / SplashNews

Styles Harry28 ans, honoré Mac Fleetwood chanteuse Christine McVie après sa mort, en interprétant une reprise de la chanson du groupe “Songbird”. Le bel hommage de Harry s’est produit lors de son concert à Santiago, au Chili, sur son L’amour en tournée le 1er décembre. Le Ne t’inquiète pas chérie La star a chanté dans le micro et joué de la guitare alors que tout le public était captivé par sa reprise de la chanson de 1977. Christine a écrit “Songbird” et avait l’habitude de le chanter lors des concerts de Fleetwood Mac.

Plus à propos Styles Harry

Harry a quelques liens avec Fleetwood Mac. Il est un ami proche de Stevie Nicks et il a mémorablement intronisé Stevie au Rock & Roll Hall of Fame en 2019. Harry est également proche de Mick Fleetwoodqui a été nommé le visage de la marque de beauté de Harry, Pleasing, plus tôt cette année.

Après le décès de Christine à l’âge de 79 ans le 30 novembre, Harry a rendu hommage au chanteur/compositeur emblématique sur son Instagram. Le hitmaker “Watermelon Sugar” partagé une photo en noir et blanc de Christine avec un emoji représentant une colombe blanche et un cœur noir. Harry était l’une des nombreuses célébrités qui ont rendu hommage à Christine après sa mort.

Fleetwood Mac a publié une déclaration émouvante sur les réseaux sociaux après le décès de Christine. “Il n’y a pas de mots pour décrire notre tristesse suite au décès de Christine McVie. Elle était vraiment unique en son genre, spéciale et talentueuse au-delà de toute mesure », a déclaré le groupe. “Elle était la meilleure musicienne que l’on puisse avoir dans son groupe et la meilleure amie que l’on puisse avoir dans sa vie. Nous avons eu tellement de chance d’avoir une vie avec elle. Individuellement et ensemble, nous avons profondément chéri Christine et sommes reconnaissants pour les souvenirs incroyables que nous avons. Elle va tellement nous manquer.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Christine a rejoint Fleetwood Mac en 1970 après avoir épousé le bassiste du groupe, John McVie. Elle a joué un rôle essentiel dans le succès du groupe, aidant à les transformer d’un acte d’imitation de blues-rock britannique en un pionnier du pop-rock. Elle a quitté le groupe en 1998 pour se concentrer sur sa famille, mais elle a rejoint le groupe en 2014.