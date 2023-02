Harry Styles rafle la mise aux Brit Awards

Harry Styles a remporté les meilleurs prix samedi aux Brit Awards, tout en reconnaissant son “privilège” pour avoir triomphé dans une catégorie supposée non sexiste qui ne présentait aucune artiste féminine.

La référence de Styles à son “privilège” samedi est venue après qu’il ait suscité la moquerie avec son discours d’acceptation des Grammy en disant “cela n’arrive pas très souvent à des gens comme moi”.

Parmi les autres gagnants de la soirée figuraient Beyoncé et plusieurs jeunes artistes qui ont fait leurs débuts en enregistrement l’année dernière.

Styles a fait plusieurs apparitions sur scène, remportant des prix pour l’artiste de l’année, l’album de l’année, la chanson de l’année pour Comme c’était et meilleur groupe pop/R&B.

“Cette soirée a été vraiment, vraiment spéciale pour moi et je ne l’oublierai jamais”, a déclaré Styles.

“Je suis tellement fier d’être un artiste britannique dans le monde.”

La cérémonie de remise des prix pour la deuxième année consécutive a décerné un prix principal non sexiste à l’artiste britannique de l’année.

Ce titre a été introduit l’année dernière pour augmenter l’inclusivité après que le chanteur non binaire Sam Smith a été automatiquement exclu des catégories précédemment sexuées en 2021.

Pourtant, de manière controversée, la catégorie avait une liste restreinte entièrement masculine cette année, et Styles dans son discours d’acceptation a nommé des femmes artistes qui étaient à l’origine présélectionnées pour la catégorie mais qui n’ont pas fait partie de la liste finale.

“Je suis vraiment très reconnaissant pour cela et je suis très conscient de mon privilège ici ce soir, donc ce prix est pour Rina, Charli, Florence, Mabel et Becky”, a-t-il déclaré, faisant référence à Rina Sawayama, Charli XCX, Florence Welch , Mabel et Becky Hill.

Le président des Brit Awards, Damian Christian, a déclaré à Music Week ce mois-ci qu’il était “décevant de voir le manque de représentation féminine”, accusant le manque de sorties éligibles en 2022 par de grandes stars féminines.

La série de récompenses de Styles n’a pas été une surprise après que l’ancien membre du groupe One Direction a remporté plus tôt ce mois-ci le très convoité Grammy Award de l’album de l’année pour La maison d’Harryqui était l’album le plus vendu au Royaume-Uni l’année dernière.

Les critiques ont souligné que Styles, en tant qu’Anglais blanc de 29 ans, n’appartenait guère à une catégorie défavorisée.

Beyonce gagne



La star américaine Beyoncé a remporté l’artiste international de l’année et les meilleures catégories de chansons internationales, alors qu’elle n’était pas présente en personne.

Ce fut également une grande soirée pour plusieurs jeunes artistes qui ont fait leurs débuts en enregistrement l’année dernière.

Wet Leg, un groupe de rock indépendant de l’île de Wight au large de la côte sud de l’Angleterre, a remporté la catégorie du groupe de l’année et également celle du meilleur nouvel artiste après avoir sorti son premier single accrocheur. Chaise longue – qu’ils ont interprété lors de la cérémonie – et leur premier album éponyme.

L’un des membres du groupe a été très applaudi lors du spectacle avec un aparté politique qui a retenti à la télévision : “Fuck the Tories”.

Ils ont battu Sam Ryder, le candidat britannique au concours Eurovision de la chanson 2022, qui a été le premier concurrent du flamboyant événement Europop à être présélectionné pour un Brit Award – du meilleur nouvel artiste.

Ryder est arrivé deuxième à l’Eurovision avec sa chanson Homme de l’espaceperdant face à l’Ukraine mais obtenant la plus haute place du Royaume-Uni au concours depuis deux décennies.

“J’avais l’habitude d’être sur le circuit des mariages avant cela”, a-t-il commenté lors de l’émission des Britanniques, optimiste même s’il n’a pas gagné.

“Je me sens responsable de montrer une immense gratitude.”

Le rappeur Aitch, 23 ans, dont le premier album Près de la maison inclus la technologie NFT, remportée dans la meilleure catégorie hip hop/grime/rap, battant la star Stormzy.

Les Brit Awards ont eu lieu pour la première fois en 1977. L’événement est organisé par British Phonographic Industry, une association commerciale qui représente l’industrie musicale britannique.

Cliquez sur ICI pour la liste complète des gagnants.