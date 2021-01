Il a déjà accumulé plus de 6 millions de vues sur YouTube. L’ancienne star de One Direction incarne une chanteuse de boîte de nuit qui invite Phoebe Waller-Bridge, lauréate d’un Emmy « Fleabag », à danser avec lui dans le clip glorieusement en noir et blanc de style hollywoodien.

Il tremble comme la royauté du Boy Band devrait.

Elle va bien, merci.

« Je me sens bien dans ma peau, je continue juste à danser », chante-t-il dans le morceau de son deuxième album solo, « Fine Line ».