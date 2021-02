Harry Styles pourrait se retrouver dans une réunion potentiellement gênante avec l’ex Jason Sudeikis d’Olivia Wilde, selon les rapports.

Le couple est tombé amoureux lors de la production du long métrage Don’t Worry Darling, réalisé par Olivia, 36 ans et avec la chanteuse, 27 ans.

On prétend qu’Olivia s’est envolée pour Londres après la fin de leur film aux États-Unis afin de pouvoir passer du temps avec Harry.

Jason est à Londres pour filmer la deuxième saison de Ted Lasso et les enfants qu’il partage avec Olivia Otis, six ans, et sa fille Daisy, quatre ans, restent avec lui dans la capitale.

On pense que Harry et Jason, 45 ans, se croiseront probablement alors qu’Olivia se réunira avec les enfants lors de sa visite.







(Image: Instagram)



Une source a déclaré au Sun: «Ils ne veulent clairement pas être séparés longtemps, car Olivia a décidé de venir à Londres et va rester avec lui.

«De toute évidence, les choses n’en sont qu’à leurs débuts – ils ne sortent correctement que depuis novembre dernier, mais les choses ont évolué rapidement depuis qu’ils ont été rendus publics ensemble lors du mariage de son manager.

«La dernière décision peut également signifier qu’ils finissent tous par se voir, alors que Jason est à Londres pour filmer sa sitcom Apple TV Ted Lasso et que ses enfants d’Olivia restent avec lui, donc il ne fait aucun doute qu’il y aura un croisement entre eux. .







(Image: Getty Images pour SXSW)



Ils ont dit « Cela va certainement être intéressant étant donné la façon dont les choses se sont déroulées jusqu’à présent » – ajoutant « rien ne se met en travers pour Olivia et Harry pour le moment ».

Harry et Jason pourraient également finir par se rencontrer car il y a des rumeurs selon lesquelles le nouveau film du chanteur My Policeman commencera la production dans le même studio où Jason travaille actuellement.

On pensait que la réalisatrice de Boooksmart, Olivia, restait avec Harry dans sa maison temporaire de Los Angeles après avoir été aperçue en train de déplacer un certain nombre d’effets personnels dans l’immense manoir avant la Saint-Valentin.







(Image: Instagram)



Plus tôt cette semaine, la bombe blonde Olivia a rendu un hommage éclatant au chanteur de Watermelon Sugar sur Instagram.

La cinéaste a partagé son admiration pour Harry, qui a pris une banquette arrière pour permettre à l’actrice principale Florence Pugh de «briller».

Partageant un cliché franc d’Harry assis dans une voiture d’époque sur le plateau, Olivia a jailli: «Fait peu connu: la plupart des acteurs masculins ne veulent pas jouer de second rôle dans des films dirigés par des femmes.

«L’industrie les a amenés à croire que cela réduisait leur pouvoir (c’est-à-dire leur valeur financière) d’accepter ces rôles, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile d’obtenir du financement pour des films axés sur des histoires féminines.