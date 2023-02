Harry Styles porte un short au gymnase après la victoire d’AOTY aux Grammys – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : LESE / BACKGRID

Styles Harry a été photographié en train de se rendre dans une salle de sport à Los Angeles le 7 février. Le chanteur était habillé pour l’occasion, portant un short court avec un short en spandex en dessous. Il s’est gardé au chaud dans un sweat-shirt avant de rentrer à l’intérieur, avec ses longs cheveux attachés en arrière sur le dessus de sa tête. Harry ne semblait pas ravi de voir les photographes s’éloigner alors qu’il gardait un profil bas à l’extérieur du gymnase.

Plus à propos Styles Harry

La séance d’entraînement a eu lieu deux jours seulement après qu’Harry ait assisté aux Grammy Awards à Los Angeles et remporté le plus grand honneur de la soirée : l’album de l’année. Harry a battu Beyoncé et plus d’étoiles pour la victoire. En plus d’AOTY, il a également pris l’espoir du meilleur album vocal pop et a interprété “As It Was” lors de la cérémonie. La chanson a été nominée pour quatre prix supplémentaires, mais Harry n’a pas gagné dans ces catégories.

En 2021, Harry a remporté son tout premier Grammy Award en remportant l’honneur de la meilleure performance vocale pop pour “Watermelon Sugar”. Son ex, Taylor Swift, était présente aux cérémonies de 2021 et 2023, et elle s’est levée et a applaudi pour Harry alors qu’il était honoré les deux fois. Les deux sont en bons termes ces jours-ci après être sortis ensemble en 2012 et 2013. Ils ont même été aperçus en train de discuter dans le public lors de la cérémonie de remise des prix du 5 février également.

Taylor est actuellement en couple avec Joe Alwyntandis que Harry est récemment célibataire après sa séparation de Olivia Wilde. Harry et Olivia se sont rencontrés sur le tournage de Ne t’inquiète pas chérie en 2020 et a commencé une relation amoureuse cet automne. Ils sont sortis ensemble pendant deux ans avant d’arrêter à la fin de 2022. Harry et Olivia n’ont pas commenté publiquement la rupture, car ils ont fait de leur mieux pour garder un profil bas sur leur romance.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Grammy Wins de Harry Styles: combien il en a gagné jusqu’à présent et pour quoi

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.