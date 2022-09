Harry Styles plaisante en disant qu’il est allé à Venise “pour cracher sur Chris Pine” lors d’un concert à New York

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Harry Styles a lu la salle – Madison Square Garden pour être précis – et a dit à la foule ce qu’elle voulait savoir : a-t-il craché sur Chris Pine ?

L’effronté Styles, qui a brièvement interrompu sa tournée “Love On Tour” pour apparaître au Festival du film de Venise pour son rôle principal “Don’t Worry Darling”, a évoqué son absence de la scène.

En partageant sa joie d’être de retour dans le swing des concerts, l’interprète de “As It Was” a également déclaré aux fans : “Je suis juste allé très vite à Venise pour cracher sur Chris Pine.”

HARRY STYLES SE FAIT AVEC UN HOMME ET UNE FEMME DANS LA BANDE-ANNONCE DE « MY POLICEMAN » APRÈS LE DRAME « DARLING »

Plus tôt cette semaine, une vidéo est devenue virale sur Twitter montrant Styles se dirigeant vers Pine pour une projection du film, lorsque Pine s’arrête, éclate de rire et continue d’applaudir pendant que sa co-star s’assoit à côté de lui.

Un représentant de Pine a plus tard contesté toute affirmation selon laquelle l’ancienne star de “One Direction” lui aurait craché dessus.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Styles a immédiatement été accueilli par des cris et des cris alors qu’il riait sur scène, plaisantant clairement sur le drame entourant le film.

Le chanteur et acteur est habitué aux bouffonneries lors de ses spectacles, discutant souvent avec les fans, partageant des remarques effrontées et offrant à son public plus qu’un simple ensemble de chansons.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le 19 septembre, quatre jours avant la sortie du film “Darling”, le casting assistera à une autre première à New York. Variety rapporte que Florence Pugh, la vedette du film, ne sera pas présente.