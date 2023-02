Harry Styles obtient les excuses d’Ashton Kutcher après un moment embarrassant lors d’une fête

Harry Styles vient de remporter deux Grammys, dont le prestigieux prix de l’album de l’année, mais Ashton Kutcher l’a un jour pris pour un chanteur de karaoké ordinaire.

Dans le profil de Kutcher pour Esquire, publié la semaine dernière, la star de “That ’70s Show” a révélé qu’il avait rencontré Styles pour la première fois lors d’une soirée entre amis à laquelle il avait assisté avec sa femme Mila Kunis.

“Il y a une chanteuse extraordinairement connue”, a-t-il expliqué, “c’est peut-être la meilleure chanteuse aujourd’hui, avec qui nous sommes voisins, et elle organise une soirée karaoké. Et elle se lève et fait ça comme si bananes du monde [performance]et je pense que c’est tellement injuste.”

Après que la chanteuse sans nom ait terminé sa performance, Styles a pris son tour – ou, comme Kutcher l’a rappelé, “Cet autre enfant se lève et il fait cette chanson d’ABBA.”

Il a décrit la performance comme des “bananes” une fois de plus et a dit: “Alors ce gamin sort de scène, et Mila et moi montons vers lui. Nous nous disons:” Mec, je dois te dire quelque chose, tu es un sonneur. Tu es comme un sonneur de karaoké. Tu es vraiment bon.'”

Styles, qui n’était encore qu’un jeune homme talentueux aux yeux de Kutcher, aurait répondu : “Merci, mec, merci. J’apprécie vraiment ça.”

Après cette interaction, Kutcher et Kunis « vont voir notre ami, et nous disons, ‘Mon Dieu, ce type était vraiment bon, hein ?’ Et il est comme, ‘C’est Harry Styles.’ Et j’étais comme, ‘Qui est-ce?’ Mila dit : “C’est le mec du boys band. C’est un chanteur professionnel.””

Kutcher a admis qu’il se sentait comme un “crétin” à l’époque pour ne pas avoir réalisé que Styles était un pro.

“Et nous essayons de lui dire que c’est un bon chanteur. Et j’aime me sentir si stupide. Alors je veux vraiment dire, je suis désolé Harry Styles, mais tu es vraiment bon au karaoké, mec. Sérieusement, comme très bien.”

Styles n’a pas publiquement répondu au compliment de Kutcher, mais on peut dire sans risque de se tromper que l’ancien membre de One Direction sait à quel point ses talents sont largement appréciés.

Aux Grammys 2023, Styles a été nominé pour cinq prix, en remportant deux: le prix de l’album de l’année mentionné précédemment ainsi que le prix du meilleur album pop vocal, tous deux pour son album de 2022 intitulé “Harry’s House”.

Quelques heures avant que Styles ne monte sur scène pour la plus grande soirée de musique, sa collègue interprète Sheryl Crow a déclaré à Fox News Digital qu’elle avait vu sa répétition et “mon esprit est époustouflé”.

“Je suis juste ravi de m’asseoir dans le public et de tout regarder”, a déclaré Crow.