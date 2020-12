«Quand vous regardez l’histoire des gens qui sortent des groupes et commencent une carrière solo, ils ressentent ce besoin de s’excuser d’être dans le groupe. ‘Ne vous inquiétez pas, tout le monde, ce n’était pas moi! Maintenant, je peux faire quoi Je veux vraiment faire. Mais nous avons adoré faire partie du groupe « , a déclaré le chanteur de » Watermelon Sugar « dans une interview à Variety.

Il a ajouté que bien que certains puissent avoir le désir général de «dresser les gens les uns contre les autres», il préfère les expressions de gratitude.

« Il s’agit d’une prochaine étape dans l’évolution. Le fait que nous ayons tous réalisé des choses différentes en dehors du groupe en dit long sur la façon dont nous y avons travaillé », a-t-il déclaré.

One Direction, comme la plupart le savent, est né après que Styles et ses quatre futurs compagnons de groupe (Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan et Zayn Malik) ont été transformés en un groupe par Simon Cowell lors d’une audition pour «The X Factor».