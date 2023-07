Harry Styles invite Elina Svitolina à une nouvelle date de tournée après que la course de Wimbledon l’ait forcée à manquer le spectacle de Vienne | Nouvelles du Royaume-Uni

Harry Styles a invité Elina Svitolina à le voir en tournée après que la star du tennis ait été forcée de manquer son concert à Vienne en raison de sa séquence de victoires à Wimbledon.

La wildcard ukrainienne de 28 ans est qualifiée pour les quarts de finale après avoir battu la Biélorusse Victoria Azarenka, 33 ans, dans un thriller en trois sets sur Court One dimanche.

Avant leur match de quatrième tour, Svitolina a révélé que sa course à SW19 signifiait qu’elle devait donner des billets pour le concert de samedi auquel elle avait prévu d’assister dans la capitale autrichienne.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux : « Hé les gars !! J’étais censée aller voir mon concert préféré @harrystyles à Vienne demain.

« Mais Wimbledon a changé mes plans [along with three crying emojis]. Quelqu’un veut y aller ? J’ai deux billets. »

Le compte Instagram officiel de Wimbledon a partagé son dilemme avec les fans en écrivant : « Vous en gagnez, vous en perdez. »

Instagram

Ce contenu est fourni par Instagram, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Instagram cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Instagram biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Instagram cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

modes puis a vu le message et lui a offert lui-même des billets en écrivant: « Félicitations! Nous avons quatre spectacles à faire, vous êtes les bienvenus à chacun d’eux. Bonne chance pour le reste du tournoi. H. »

Les dates restantes de son Love On Tour ce mois-ci sont Barcelone mercredi, Madrid vendredi, Lisbonne le 18 juillet et Reggio Emilia en Italie le 22 juillet.

Si elle se rend jusqu’à la finale du simple féminin de samedi, elle pourrait rattraper Styles au Portugal ou en Italie.

Au concert de Vienne, la pop star britannique était frapper au visage par un objet lancé alors qu’il se produisait sur scène.

Des vidéos partagées en ligne du concert au stade Ernst Happel le montraient marchant sur la scène avant qu’un objet ne vole dans les airs et ne le frappe près de son œil.

Après avoir été frappé, on peut le voir grimacer de douleur avant de se pencher tout en serrant son visage entre ses mains.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:23

Harry Styles frappé au visage lors d’un show



Pendant ce temps, ce fut une course fulgurante pour la star du sport ukrainienne qui a recommencé à jouer au tennis en janvier après avoir accouché en octobre dernier.

Il y a eu une controverse après sa victoire contre Azarenka lorsque le la foule a hué la Biélorusse alors qu’elle quittait le terrain.

Ils l’ont peut-être moquée après qu’elle n’ait pas serré la main de Svitolina après sa victoire.

Mais l’Ukrainienne a déjà fait savoir qu’elle n’était pas prête à serrer la main d’un joueur russe ou biélorusse depuis le invasion de son pays d’origine.

Image:

La Biélorusse Victoria Azarenka réagit aux spectateurs de Wimbledon





Azarenka lança un regard long et persistant avant de claquer ses poings avec agacement alors qu’elle quittait Court One.

Elle a ensuite accusé les fans de Wimbledon d’être « ivres ».

Elle a dit qu’elle [Svitolina] ne veut pas serrer la main des Russes, des Biélorusses. J’ai respecté sa décision. Qu’est-ce que j’aurais dû faire? Vous êtes resté et avez attendu ? Il n’y a rien que je puisse faire qui aurait été juste, alors j’ai juste fait ce que je pensais être respectueux envers sa décision. »

Elle a ajouté: « Je pensais que c’était un super match de tennis. Si les gens se concentrent uniquement sur les poignées de main ou sur une foule assez ivre, huant à la fin, c’est dommage. »

Svitolina, ancienne numéro trois mondiale, a elle-même été huée à Roland-Garros, où elle a également fait les huit derniers, pour avoir refusé de serrer la main d’adversaires russes et biélorusses.

Mais à Wimbledon, c’est Azarenka qui a reçu des moqueries après avoir levé la main pour reconnaître Svitolina avant de quitter le terrain.