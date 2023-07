Harry Styles frappé à l’œil avec un objet sur scène à Vienne

Harry Styles a été touché à l’œil par un objet lancé sur scène alors qu’il se produisait à Vienne samedi, marquant le dernier incident d’une liste sans cesse croissante de situations similaires ces dernières semaines.

Vidéo images posté sur les réseaux sociaux par des spectateurs montre le chanteur « As It Was » marchant sur scène alors qu’un objet le frappe en plein œil lors d’un concert « Love on Tour ».

On le voit tressaillir de douleur lorsque l’objet frappe, et se pencher tout en portant ses mains à sa tête pour se ressaisir avant de continuer à avancer.

Styles n’a pas encore mis à jour ses abonnés sur ses réseaux sociaux, mais CNN a contacté un représentant du chanteur pour obtenir des commentaires sur l’incident.

Ce malheureux incident n’est pas la première fois que Styles est la cible d’un objet volant alors qu’il se produisait sur scène. En 2022, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient que Styles était frappé par Skittles jeté sur lui lors d’un concert à Los Angeles.

L’incident a incité le compte Twitter officiel de Skittles à poste un message à leurs abonnés disant: « Je ne pensais pas que j’avais besoin de dire ceci: s’il vous plaît, ne lancez pas de Skittles. »

Styles rejoint la liste, encore une fois, des artistes qui ont récemment été frappés par des objets alors qu’ils se produisaient sur scène, rejoignant Drake, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini et Ava Max, comme on le voit dans diverses vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Rexha et Drake ont tous deux été la cible de téléphones portables lancés sur eux alors qu’ils étaient sur scène, Rexha souffrant d’une grave blessure à l’œil.

Ballerini a été frappée au visage en juin lorsqu’un bracelet lui a été lancé pendant qu’elle jouait, l’obligeant à mettre la chanson en pause et à sortir de la scène, et Max a été frappé au visage par un spectateur qui a fait irruption sur scène avant d’être emporté par la sécurité. .

Les incidents de plus en plus nombreux ont suscité le tollé d’autres artistes comme Adele, qui a dit à son public de Las Vegas plus tôt ce mois-ci « d’arrêter de jeter des choses sur l’artiste! »