Inutile de dire que la vidéo est déjà un succès auprès des supporters de Styles et en moins de 24 heures a déjà amassé près de 4 millions de vues sur YouTube. Le célèbre ami de Even Styles Lizzo avait hâte de voir la vidéo tomber. Comme elle l’a commenté sur Instagram, « J’AI ATTENDU CE 1 !!! »

Bien que Styles n’ait pas dit beaucoup plus sur sa dernière version, Gucci a confirmé que les deux acteurs portaient des looks de créateur personnalisés pour la vidéo, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il est depuis longtemps lié à la marque.

Paul Roberts, le chorégraphe de la vidéo, a exprimé sa gratitude à toute l’équipe après ses débuts. « 01.01.21 QUELLE HUMEUR », a écrit Roberts sur Instagram. « Honnêtement, je suis vraiment reconnaissant pour cette création et son processus, mais surtout je suis reconnaissant pour cet homme [sic] loyauté, amitié et croyance continue en moi. Au plus merveilleux (à tous égards) #pheobewallerbridge qui a tout donné – Vous apportez les meilleures collations à table. Merci à mon ailier Stevie Jazz @jaredhageman Vous êtes absolument génial! Aux grands garçons @ fulwell73productions @ gabeturner73 @bigboturner qui est [sic] la passion et l’art étaient la force motrice de ce film de chanson et de danse. À Carly, Lou, Aimee, Bex, Ben qui se sont occupés de nous comme des rois en chemin. À @harry_lambert pour l’éclat et bien sûr à tous les danseurs extraordinairement doués présentés ici dans ce film joyeux … Quel régal à chérir. «

En ce qui concerne le visuel global, peut-être Derek Blasberg mettez-le mieux dans un commentaire Instagram: « 2021 me semble déjà bien. »