Harry Styles semble avoir confirmé sa nouvelle relation avec Olivia Wilde.

L’ancien chanteur de One Direction, 26 ans, est arrivé au mariage de son manager Jeff Azoff et de son épouse Glenne Christiaansen main dans la main avec l’actrice de la House Olivia, 36 ans.

Cela vient après des informations selon lesquelles le duo aurait commencé à se fréquenter après s’être rapproché du tournage de leur nouveau film, Don’t Worry Darling, réalisé par Olivia.

Avant le mariage, ils avaient été photographiés arrivant chez Harry à Los Angeles avec des bagages lundi.

Et ils ont stupéfié les fans lorsqu’ils sont arrivés au mariage plus tard le même jour, l’air très aimés sur les photos obtenues par Page Six.







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)







(Image: Rex)



Ils n’ont pas essayé de cacher leur proximité lorsqu’ils sont arrivés ensemble au mariage.

Les fans de Harry sont devenus fous lorsque les images ont fait surface sur Twitter.

L’un d’eux a tweeté: « Oh mon dieu, je ne peux pas traiter ça. »







(Image: Getty Images pour SXSW)



« Cela fait mal pour une raison quelconque », a posté un autre.

Un troisième a déclaré: « Je ne dis pas qu’ils sont en couple mais s’ils l’étaient, j’aimerais tellement ça. »

Un autre a écrit: « Peu importe s’ils sont ensemble ou non, c’est leur affaire ILS SONT SI BON QUE LA MAIN TENUE EST ADORABLE. »









Une source a déclaré au MailOnline: « Olivia et Harry sont devenus proches et le couple a passé beaucoup de temps ensemble ces dernières semaines.

«Elle a été vue en visite chez lui à plusieurs reprises.

The Mirror a contacté les représentants de Harry et Olivia pour obtenir leurs commentaires.









Olivia a récemment dit à People qu’elle était ravie quand Harry a accepté de signer son film.

Elle a dit: « [Designer Arianne Phillips] et j’ai fait une petite danse de la victoire quand nous avons entendu dire que nous avions officiellement Harry dans le film, car nous savions qu’il avait une réelle appréciation de la mode et du style. Et ce film est incroyablement stylistique.

«C’est très surélevé et opulent, et je suis vraiment reconnaissant qu’il soit si enthousiaste à propos de cet élément du processus – certains acteurs s’en moquent.









« Pour moi, il est très moderne et j’espère que cette marque de confiance en tant qu’homme que Harry a – vraiment dépourvue de toute trace de masculinité toxique – est révélatrice de sa génération et donc de l’avenir du monde. »

Cela vient après qu’Olivia se soit séparée de son partenaire de longue date Jason Sudeikis.

Olivia et Jason, 45 ans, se sont rencontrés en 2011 et se sont fiancés en 2013.









Ils partagent deux enfants: Otis, six ans, et Daisy, quatre ans.

S’adressant à People, une source a déclaré: «La scission s’est produite au début de l’année.

« Cela a été à l’amiable et ils sont passés à une excellente routine de coparentalité. Les enfants sont la priorité et le cœur de la relation familiale. »