Je parie que vous ne vous attendiez pas à voir ce titre en 2021!

Styles Harry et Olivia Wilde semblaient confirmer leur nouvelle romance après que le couple soit sorti ensemble pour célébrer le mariage d’un ami.

Comme on le voit sur les photos obtenues par Page six, l’ancien Une direction chanteuse et actrice hollywoodienne se tenaient la main alors qu’elles assistaient aux vœux de Jeff Azoff, qui est le manager d’Harry, et Glenne Christiaansen.

Olivia portait une robe à fleurs avec un bandeau rose tandis que Harry optait pour un costume classique avec une chemise boutonnée blanche. La paire portait des masques noirs avant que le chanteur de « Watermelon Sugar » ne se change en robe pour poser pour des photos avec les jeunes mariés.

Une source a dit à E! News Olivia et Harry étaient « en couple » lors du mariage du week-end à Montecito, en Californie, et ont passé la nuit dans le même hôtel avant de retourner à Los Angeles. En réalité, Personnes a rapporté que le duo était plein de rencontres depuis quelques semaines maintenant. E! News a contacté les deux parties pour obtenir des commentaires.