Harry Styles et Olivia Wilde rentrent chez eux après la gym : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Rebels4Causes / BACKGRID

Les couples qui s’entraînent ensemble restent ensemble ! C’est ce qu’ils disent, non? Ou peut-être que c’est juste ce que nous disons parce que nous aimons Harry modes28, et Olivier Sauvage38 ans, en couple, et nous étions ravis de les voir quitter le gymnase ensemble le vendredi 11 novembre. Surtout parce que Harry a récemment combattu la grippe, et s’il était au gymnase en train de faire de l’exercice, alors il devait vraiment se sentir mieux.

Le week-end dernier, Harry a été contraint d’annuler trois de ses concerts à guichets fermés à Los Angeles quelques heures seulement avant de monter sur scène au Kia Forum à Inglewood, mais vendredi, lui et Olivia ont été vus quitter un gymnase de Studio City. Cela survient également quelques jours après son retour sur scène, de sorte que tous ceux qui s’inquiétaient pour Harry peuvent maintenant pousser un soupir de soulagement.

Quoi qu’il en soit, Olivia a été photographiée portant un haut court noir qui révélait ses abdominaux – elle a également associé son haut à des leggings et des baskets taille haute. Pendant ce temps, Harry portait un haut bleu et un short noir alors qu’il portait un sac vert sur son épaule.

Comme vous pouvez probablement le constater, Harry a été très occupé ces derniers temps, nous ne sommes donc pas surpris que sa santé ait pris un coup il y a plusieurs jours. En plus de sa tournée mondiale de 22 mois, qui se terminera en Italie en 2023, Harry a récemment lancé une carrière cinématographique avec Ne t’inquiète pas chérie et sa dernière sortie, Mon Policier, qui a chuté sur Amazon Prime au cours du week-end. Sa carrière est à un niveau record, et même s’il a peut-être un peu aussi il se passe beaucoup de choses à la fois, il ne semble pas qu’il va laisser quoi que ce soit comme la grippe l’empêcher de poursuivre ses rêves.

