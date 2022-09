Harry Styles et d’autres stars collectent des fonds pour l’OMS en Ukraine

Plusieurs célébrités feront don d’objets personnels pour une campagne de soutien aux soins de santé en Ukraine.

La Fondation OMS a lancé la boutique en ligne “Human Kind”, où les fans peuvent tenter de gagner des articles offerts par leurs célébrités préférées.

Harry Styles a fait don d’un vinyle signé, tandis que Shaquille O’Neal, le footballeur ukrainien Vitaliy Mykolenko et d’autres légendes du sport ont fait don de maillots et maillots signés.

Sept mois après le début de la guerre de Russie, le Fondation OMS – une organisation indépendante qui s’efforce de collecter des fonds pour soutenir le travail de l’agence de santé des Nations Unies face aux crises sanitaires mondiales – a lancé la boutique en ligne “Human Kind”, où les fans peuvent tenter de gagner des articles donnés par leurs célébrités préférées.

Les fonds collectés serviront à soutenir les actions de l’OMS en Ukraine ravagée par la guerre et dans les pays voisins, a indiqué la fondation, ajoutant qu’elle visait à collecter 53,7 millions de dollars.

Des millions de personnes en Ukraine ont encore besoin que leur santé soit protégée. Montrons-leur que nous sommes Humains. Mettez la main sur des souvenirs et des expériences donnés par des icônes mondiales, tout en collectant des fonds pour @OMSAppel d’urgence sanitaire ???? ?? https://t.co/vsLCNgd73v Les CGU s’appliquent pic.twitter.com/V36pJktjjC — Fondation OMS (@WHOFoundation) 24 septembre 2022

Wladimir Klitschko, ancien champion de boxe poids lourd et frère du maire de Kyiv, a fait don d’un gant de boxe.

Le line-up étoilé comprend également la chanteuse britannique Ellie Goulding et l’artiste américain Shepard Fairey.

La légende de la pop britannique Annie Lennox, qui a fait don d’une paire de lunettes de soleil emblématiques, a déclaré que les images d’Ukraine, y compris de femmes accouchant dans des sous-sols, étaient “profondément choquantes”.

“J’encourage chacun à faire ce qu’il peut pour soutenir le peuple ukrainien à travers cette crise”, a-t-elle déclaré dans le communiqué de la fondation, insistant sur le fait que “les soins de santé sont un droit humain auquel tous méritent d’avoir accès”.

Les billets de tombola pour les articles coûtent entre 5,40 $ et 10,90 $ (97,22 R – 196,23 R) sur le humankind.who.foundation site Web du 24 septembre au 24 octobre, les gagnants devant être tirés au sort le 31 octobre, a indiqué la fondation.

“Sept mois après le début de cette guerre tragique, les gens ont de plus en plus besoin de soins médicaux d’urgence à travers le pays”, a déclaré le chef de la fondation Anil Soni dans le communiqué.

“Nous devons répondre aux besoins de santé immédiats et à long terme des personnes touchées.”

Depuis que Moscou a envahi son voisin occidental le 24 février, l’OMS a recensé 550 attaques contre des soins de santé en Ukraine.

Plus de 5 900 civils sont morts et plus de 8 600 ont été blessés, tandis que plus de 12 millions de réfugiés ukrainiens se trouvent actuellement en Europe à cause de la guerre, a indiqué l’OMS.

Pendant ce temps, quelque 17,7 millions de personnes – plus d’un tiers de la population ukrainienne – ont besoin d’une aide humanitaire.

L’OMS a déclaré qu’elle avait jusqu’à présent aidé à livrer 1 300 tonnes de fournitures médicales à l’Ukraine, notamment des kits de transfusion sanguine, des médicaments essentiels, des ambulances, de l’oxygène et du matériel chirurgical.