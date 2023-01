Harry Styles embrasse une femme mystérieuse 2 mois après la séparation d’Olivia Wilde – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : GilbertFlores@Broadimage / MEGA

Fait Styles Harry avoir une nouvelle copine ? Le chanteur de “Watermelon Sugar”, âgé de 28 ans, a été photographié en train d’étreindre une femme brune devant la caserne de pompiers de Chiltern à Londres le 20 janvier, deux mois après sa séparation d’avec Olivia Wilde38. La nouvelle flamme possible de Harry a été identifiée comme Sofia Krunicqui travaille comme responsable des événements au Chiltern, selon Courrier quotidien.

Sur les photos, Harry enroula un bras autour de Sofia alors qu’ils s’étreignaient au revoir et se séparaient. L’ancien Une direction Le membre portait une veste North Face noire sur un sweat à capuche gris et une écharpe noire. Harry portait également un sac blanc sur son épaule et portait une paire de lunettes de soleil noires. Pendant ce temps, Sofia portait une veste noire et laissait tomber ses cheveux bruns ondulés.

La sortie de Harry avec Sofia a alimenté la spéculation selon laquelle la pop star a complètement abandonné sa relation avec Olivia. L’ancien couple s’est séparé juste avant les fêtes, après presque deux ans de fréquentation. Harry et Olivia sont tombés amoureux sur le tournage de Ne t’inquiète pas chérie en 2020 mais ils n’ont jamais confirmé leur relation, qui a fait l’objet d’une attention médiatique majeure.

Harry et Olivia auraient rompu à cause du programme chargé de la superstar britannique avec la prochaine étape européenne de sa tournée. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT a appris d’une source proche de Harry qu’il avait du mal à admettre que lui et Olivia étaient finis.

“Harry ne dira pas qu’ils ont rompu – juste qu’ils font une pause et mettent leur relation en pause”, a divulgué l’initié. “Personne ne pense qu’ils reprendront la relation après sa tournée, mais Harry dit qu’il ne sait pas ce que l’avenir lui réserve”, ont-ils ajouté.

Olivia n’était pas la première petite amie célèbre de Harry. Il a daté de façon mémorable Taylor Swift et alors Kendall Jenner, entre autres, alors qu’il était une étoile montante. Maintenant, nous voulons savoir si Sofia est la dernière chanceuse à avoir appelé Harry son petit ami !

