Harry Styles dit que son film “ressemble à un film”, le visage de Chris Pine devient un mème instantané

Harry Styles, le chouchou d’Internet la plupart du temps, est probablement un peu inquiet maintenant. Le drame de Don’t Worry Darling impliquant la réalisatrice Olivia Wilde et l’actrice principale Florence Pugh a connu son apogée au Festival du film de Venise, où le film a eu sa première. Styles, d’autre part, a été impliqué dans son propre drame, où une vidéo a ridiculement tenté de le montrer “cracher” sur la co-star Chris Pine. Bien que ces allégations aient été réfutées par leurs deux équipes, Styles n’a pas encore pu faire une pause à cause d’une interview au festival qui devient virale sur les réseaux sociaux.

Dans le clip viral, on pouvait voir Styles expliquer en salade de mots pourquoi il aimait travailler dans Don’t Worry Darling. “Ce que je préfère dans le film, c’est qu’il ressemble à un film”, commence-t-il. Ce qui suit ne sonne pas mieux et ne fait rien pour clarifier ce qu’il essayait de dire. Vraisemblablement, Styles tentait de dire que le film est le genre qu’il faut regarder dans les salles de cinéma – avec ses grands décors et ses costumes stylisés – un débat valable. Cependant, il a spectaculairement échoué à faire passer son message.

Certains ont dit qu’il était nerveux, d’autres ont dit qu’ils avaient en quelque sorte compris son point de vue, tandis que d’autres encore ont dit qu’il aurait dû être plus professionnel avec ses réponses tout au long des interviews du Festival du film de Venise. Quoi qu’il en soit, la vidéo a reçu le traitement complet du mème, en particulier avec Chris Pine apparaissant comme un “projet astral” hors de son corps.

c’est encore plus drôle quand vous vous souvenez que Chris a un baccalauréat en anglais de Berkeley et qu’il a grandi dans l’industrie cinématographique et maintenant il est assis à côté de quelqu’un qui dit “ce que je préfère dans le film, c’est comme si ça ressemblait à un film” pic.twitter.com/1lKltp4ZPU – Franklin (@leohoratio) 5 septembre 2022

nous voyons chris pine traverser son moment de joker en temps réel pic.twitter.com/NpI8Owv4xy – Franklin (@leohoratio) 5 septembre 2022

vous pouvez presque voir les cris attraper dans sa gorge pic.twitter.com/AXtiPAd4zx — anna (@romansgerri) 5 septembre 2022

Harry Styles : “Le film… ressemble à un film, vous savez ?” Chris Pin : pic.twitter.com/woEB7CFMnn – chimpanzé avec une mitrailleuse (@ethan_2K2) 6 septembre 2022

VOUS SAVEZ QUE MA CHOSE PRÉFÉRÉE À PROPOS DU FILM EST COMME IL SE SENT COMME UN FILM IL SE SENT COMME UN VRAI COMME VOUS SAVEZ ALLER AU FILM DE THÉÂTRE QUE VOUS SAVEZ QUE VOUS SAVEZ LA RAISON POUR LAQUELLE VOUS ALLEZ REGARDER QUELQUE CHOSE SUR LE GRAND ÉCRAN ET JE PENSE pic.twitter.com/hyoOFFQxHi – Capitaine Revo (@Captain_Revo) 5 septembre 2022

” L’intention du film est d’être vraiment divertissant. Et je pense que c’est un film vraiment divertissant. Je pense que ce que je préfère dans le film, c’est qu’il ressemble à un film. Comme aller au cinéma, au cinéma ”

PIÙ CHIARO DI COSÌ NON C’ERA #venezia79 #DontWorryDarling pic.twitter.com/jA9sYtcsC4 – Laure (@_its_laus) 5 septembre 2022

Alors que le jury n’est toujours pas sur le rôle de Styles dans Don’t Worry Darling, au moins des légions de fans pensent que sa musique est bonne.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici