Harry Styles décroche sa première nomination au Mercury Prize

Styles a été présélectionné mardi pour son album “Harry’s House”, qui a dominé les charts britanniques pendant six semaines – plus longtemps que tous les albums qu’il a enregistrés en tant que membre du boys band One Direction réunis.

LONDRES – Harry Styles a obtenu sa première nomination au prix Mercury avec son troisième album solo, en compétition pour le prix de la musique britannique avec des artistes comme l’auteur-compositeur-interprète Sam Fender et le rappeur Little Simz.

Les 12 albums sélectionnés pour le prix Mercury de cette année, qui récompense le meilleur album britannique ou irlandais de l’année, incluent “Seventeen Going Under” de Fender et “Sometimes I Might Be Introvert” de Little Simz.