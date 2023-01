Harry Styles déchire son pantalon avec Jennifer Aniston dans le public: Regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Global/Shutterstock

Styles Harry portait une paire de pantalons en cuir marron à son concert du 26 janvier à Los Angeles, et ils se sont déchirés en plein milieu quand il jouait ! Les fans au premier rang ont eu une bonne vue alors qu’Harry se penchait et fendait son pantalon devant tout le monde. Cependant, le buzz sur Twitter concerne le fait qu’il y en avait un particulier invité dans le public du concert : Jennifer Aniston! Même si elle n’était pas assise en haut de la scène, les fans ont paniqué du fait qu’Harry a déchiré son pantalon juste devant l’actrice légendaire.

déchirer honnêtement son pantalon quand son entrejambe est à environ 10 pieds des visages de ppl est l’une des choses les plus harry styles qui lui soient jamais arrivées pic.twitter.com/rvl2Ef56wt — vivᴴ 🍱🍳🍓🍯 (@ddiyouinhoney) 27 janvier 2023

Jennifer a gardé un profil bas en regardant le concert depuis ses sièges, mais les fans aux yeux d’aigle l’ont aperçue et ont pris des photos. Pendant ce temps, Harry garda son calme après avoir déchiré son pantalon, se redressant immédiatement et continuant la performance. Il a essayé de couvrir la zone déchirée d’une main alors qu’il terminait la chanson, et avait un sourire sur son visage en réalisant ce qui s’était passé devant des milliers de fans. Il a finalement pu enfiler un nouveau pantalon pour terminer le concert.

La tournée de Harry a repris le 26 janvier après plus d’un mois d’arrêt. Il terminera janvier avec quelques dates supplémentaires aux États-Unis avant de se rendre en Australie/Nouvelle-Zélande fin février et début mars. Puis, à la mi-mars, il se dirige vers l’Asie, et terminera la tournée de mai à juillet en Europe. La tournée de Harry a commencé en septembre 2021, donc ça a été une bonne série de spectacles à travers le monde.

Au milieu de la tournée mouvementée, Harry s’est séparé de sa petite amie de deux ans, Olivia Wildefin 2022. Les deux stars sont restées muettes sur la rupture depuis l’annonce de leur séparation.

