Harry Styles déchire accidentellement sa combinaison sur scène pendant un concert – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ouzounova / SplashNews.com

Styles Harry28 ans, a eu un petit problème de garde-robe lors d’une récente émission sur son L’amour en tournée. Le chanteur se produisait devant une foule géante au Brésil lorsqu’il a commencé à danser et à lever les jambes, provoquant une déchirure dans une zone pas si pratique de sa combinaison à rayures violettes et noires scintillantes. Dans une vidéo Instagram publiée par un participant, on peut le voir saluer la foule en souriant et en agitant la main alors qu’il utilisait une main pour se couvrir entre ses cuisses, où la déchirure s’est apparemment produite.

Plus à propos Styles Harry

Une fois que la vidéo hilarante et accrocheuse a commencé à faire le tour d’Internet, les fans ont commencé à réagir avec leurs pensées. “OH MY GOSH”, a écrit un fan incrédule. “Seulement au Brésil”, a partagé un autre. “Cela devait arriver”, a écrit un troisième avec des emojis rieurs. “C’est tellement embarrassant”, a souligné un quatrième.

Puisque Harry est connu pour être très optimiste et énergique lors de ses spectacles, la récente déchirure n’est peut-être pas trop surprenante, mais elle a certainement conduit à un moment mémorable. Une autre vidéo montrait la talentueuse star tenant un drapeau de la fierté gay noué autour de sa taille pour couvrir la scission pour le reste du spectacle. On ne sait pas si Harry a abordé le dysfonctionnement directement sur scène, mais ses fans ne semblaient pas s’en soucier du tout, car ils continuaient à l’encourager et à chanter.

Le dernier moment marquant de Harry survient le jour même où il a célébré le troisième anniversaire de son deuxième album, Ligne fine. Il a apparemment chanté la chanson titre de la sortie tout en jouant de la guitare acoustique lors de son dernier spectacle en l’honneur de la journée spéciale. Son premier album éponyme est sorti en 2017 et son troisième album, La maison d’Harrya été publié plus tôt cette année.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Quand Harry n’attire pas l’attention pour ses émissions et sa musique, il le fait pour sa vie amoureuse. Le beau gosse s’est récemment séparé de l’actrice Olivia Wilde, 38 ans, avec qui il a été en couple pendant près de deux ans. Le couple aurait décidé de “faire une pause” alors qu’il se rendait à l’étranger pour poursuivre sa tournée à guichets fermés.

Lien connexe Lié: Petite amie de Harry Styles: avec qui la star sort-elle maintenant, ainsi que sa chronologie complète des relations

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.