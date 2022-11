Harry Styles canalise l’intérieur de Danny Zuko cet Halloween lors de son émission ‘Harryween’ 2022

Harry Styles a encore une fois repris Halloween pour son émission spéciale “Harryween”. Des milliers de personnes ont rempli le Forum de Los Angeles dans leur tenue d’Halloween pour voir le chanteur et le reste de son groupe, qui ont fait le plein de “Grease” pour le concert. Des styles déguisés en nul autre que Danny Zuko lui-même.

Le spectacle “Harryween” de cette année a eu lieu au milieu de la 15e résidence de Styles au Forum de Los Angeles. Cela a marqué le premier spectacle “Harryween” sur la côte ouest.

L’année dernière, Styles s’est déguisé en Dorothy de “The Wizard of Oz” pour son spectacle au Madison Square Garden.

Styles est entré sur le forum le 31 octobre sur le classique “Grease”, “You’re the One That I Want”, tout en faisant le hand jive.

Il est sorti sur scène vêtu d’une veste en cuir noir, d’un t-shirt musclé avec le mot “Harryween” en lettres rouges scintillantes dans le dos, d’un pantalon noir et arborait des cheveux noirs avec des favoris.

Styles a joué toutes ses chansons de concert typiques comme “Music from a Sushi Restaurant” et “Boyfriends”, mais a également rendu hommage à feu Olivia Newton-John avec son interprétation de la chanson populaire “Grease”, “Hopelessly Devoted to You”.

Styles poursuivra sa résidence au Forum jusqu’à la mi-novembre, avec des spectacles les 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14 et 15 novembre.