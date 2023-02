Harry Styles, Beyoncé et Wet Leg remportent les Brit Awards au Royaume-Uni

Beyoncé a ajouté deux Britanniques à sa liste de récompenses – artiste international de l’année et chanson internationale de l’année, pour “Break My Soul”.

Styles a remporté le trophée de l’album de l’année pour “Harry’s House”, moins d’une semaine après avoir remporté la même catégorie aux Grammy Awards. Il a également remporté le prix de l’acte pop / R&B, la chanson de l’année pour «As It Was» et l’artiste de l’année.

Styles a rendu hommage à Charli XCX, Rina Sawayama, Mabel, Florence + The Machine et Becky Hill – des artistes qui n’ont pas réussi à figurer sur la liste des artistes masculins de l’année des Britanniques.

Il y a deux ans, les Britanniques ont remplacé les catégories distinctes d’interprètes masculins et féminins par des prix non sexistes dans le but de devenir plus inclusifs. Mais le changement a suscité des critiques cette année lorsque les Britanniques ont annoncé une liste restreinte des meilleurs artistes sans actes féminins.

Le passage à des prix non sexistes faisait partie des changements apportés en réponse aux critiques de longue date selon lesquelles les Britanniques ne reflétaient pas la diversité de la musique britannique. En 2017, l’académie de plus de 1 000 professionnels de l’industrie de la musique qui choisit les gagnants britanniques a été élargie dans le but de la rendre plus équilibrée entre les sexes et diversifiée.