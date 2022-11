Harry Styles bat Ed Sheeran pour devenir la célébrité britannique la plus riche âgée de 30 ans et moins

Le chanteur Harry Styles est arrivé en tête de la liste des célébrités britanniques les plus riches âgées de 30 ans et moins pour la première fois, selon la Heat Rich List. Faisant ses débuts sur la liste annuelle du magazine en 2016, le chanteur de 28 ans a maintenant franchi la barrière des 100 millions de livres, amassant une fortune de 116 millions de livres pour remplacer Ed Sheeran, 31 ans, à la première place, rapporte aceshowbiz .com.

La fortune de Style a augmenté après le succès de son troisième album studio solo Harry’s House , qui a passé six semaines au sommet des charts britanniques, ainsi que du premier single As It Was qui a dominé le palmarès américain Billboard pendant 15 semaines.

La carrière d’acteur de l’ancienne star de One Direction continue de se renforcer avec des rôles principaux en 2022 dans Don’t Worry Darling et My Policeman tandis qu’il a des accords de parrainage lucratifs avec Gucci et des gammes de soins de la peau et de vernis à ongles.

Sa compatriote pop star Dua Lipa a également connu une forte augmentation dans le classement Heat de cette année, passant de la huitième place en 2022 à la deuxième position avec 69,1 millions de livres encaissées. C’est grâce à son deuxième album à succès Future Nostalgia, une tournée mondiale à guichets fermés et des accords de parrainage avec des sociétés telles que Versace, Evian et Puma.

La mannequin et actrice Cara Delevingne gagne deux places par rapport à l’année dernière à la troisième place avec 63,8 millions de livres gagnées. L’ancien membre du groupe One Direction de Harry, Niall Horan, occupe la quatrième position avec un bénéfice de 58,4 millions de livres.

Sam Smith a amassé 37,8 millions de livres et occupe la huitième place de la liste de cette année devant les acteurs de Star Wars Daisy Ridley (36,1 millions de livres) et John Boyega (28,8 millions de livres) qui complètent le top 10.

Parmi les nouvelles entrées notables cette année, citons le chanteur / compositeur Sam Fender, 21e, qui a amassé 10 millions de livres après le succès du deuxième album Seventeen Going Under et une tournée gigantesque à guichets fermés.

Un trio d’anciens concurrents de Love Island fait également ses débuts avec le couple Molly-Mae Hague et Tommy Fury se classant au 26e rang avec un collectif de 6,5 millions de livres tandis que la gagnante de 2019, Amber Gill, complète le top 30 avec la nouvelle présentatrice de Love Island Maya Jama qui arrive au 29e avec 5,3 millions de livres.

Maintenant dans sa douzième année, la Heat Rich List fouille dans les comptes bancaires des stars les plus jeunes et les plus riches de Grande-Bretagne pour savoir exactement où elles gagnent leur argent.

En passant au peigne fin les comptes de leur entreprise (le cas échéant), les ventes de disques, les contrats de télévision et les accords de parrainage, la publication britannique produit une estimation de leurs revenus à vie à ce jour. Chaque inscription doit être un artiste âgé de 30 ans ou moins et né ou résidant principalement au Royaume-Uni ou en Irlande.