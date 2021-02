Harry Styles admet qu’il fait sa pire musique quand il «  essaie trop fort  »

Harry Styles a fait la transition en douceur de la superstar One Direction à l’idole d’Hollywood.

Mais le joueur de 27 ans estime que son succès phénoménal se résume à «ne pas faire de son mieux».

Harry dit: «J’ai toujours fait ma pire musique quand j’essaye le plus dur et quand ça me semble un peu trop facile et que je me sens un peu en sécurité et c’est

juste comme, «oh ouais, c’est ce que les gens veulent…» Je l’écris.

«J’essaie d’écrire de la musique en tant que fan de musique. Je ne sais pas vraiment comment faire autrement, je suppose. En fin de compte, tous ceux qui travaillent dans la musique ne sont que des fans.







(Image: Getty)



«Comme je ne suis qu’un fan de musique et que j’arrive à en faire, alors j’essaie de le faire dans cette perspective.»

Harry, qui sort actuellement avec la star de la liste Olivia Wilde, 36 ans, célèbre après que son deuxième album solo, Fine Line, ait passé sa 60e semaine dans les charts.

S’adressant à la radio américaine SiriusXM, Harry déclare: «Le processus de création de cet album se sentait libre.»

Il révèle également que la confiance est venue «après s’être senti accepté par la foule. Quand je suis sorti seul pour faire des spectacles, j’étais étonné que les gens venaient me voir ».

Si les meilleurs morceaux de Harry proviennent d’un espace positif, on peut s’attendre à un autre grand album maintenant qu’il a trouvé l’amour avec l’actrice américaine Olivia, qui le dirige dans un nouveau film, Don’t Worry Darling.

La semaine dernière, elle a loué son «humilité et sa grâce» pour avoir joué un rôle de soutien dans son film dirigé par des femmes.

Olivia a déclaré: « Il a sauté à bord et nous a époustouflés chaque jour avec son talent, sa chaleur et sa capacité à reculer. »

On dirait qu’il n’a pas eu à essayer trop dur avec ça non plus. Attendez-vous à ce que ce soit un succès!